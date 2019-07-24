Сказали, когда упадут цены на арбузы и дыни

Автор: фото: Татьяна САРАХАН Арбузы и дыни подешевеют в начале августа

Бахчевые культуры наконец начинают заметно дешеветь.

На винницких рынках арбузы и дыни падают в цене с каждым днем ​​и с очередным ввозом из херсонских полей.

Арбуз на рынке "Привокзальный" уже продают по 8 грн. Иногда даже можно найти по 5 грн.

"По такой цене продаем бракованные. Они отличаются разве что формой. Где-то сторона неровная и арбуз не идеально круглый. Это уже считается как брак, хотя арбуз сладкий, не гнилый, спелый. Не вялый", - говорит продавец Людмила Мних. - Вообще сейчас уже привозят арбузы, которые реально можно есть. Они сахаристые и сочные, потому что было много влаг".

Автор: фото: Татьяна САРАХАН Арбузы и дыни подешевеют в начале августа

На рынках продают арбузы весом от 5 до 20 кг. Покупатели больше берут бахчевые средней тяжести.

Резко упадет цена в августе. Продавцы прогнозируют, что арбузы подешевеют до 3 грн.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН Арбузы и дыни подешевеют в начале августа

Зато дыня будет держаться в цене. Максимум упадет до 8-9 грн. Пока она стоит 13 грн. Она дешевеет ежедневно на гривну-две.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН Арбузы и дыни подешевеют в начале августа

"Буквально вчера дыня стоила 15 гривен. 8-10 гривен за килограмм - это будет найменьше, за что будем продавать дыни. Дешевле не будет", - отметила продавщица.

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Арбуз - ягода, которая появляется на рынках еще в конце июня. Однако не советуют покупать ее раньше августа. Выбрать идеальную ягоду можно, опираясь на несколько советов. Идеальным местом для покупки является палатки возле поля, где растут арбузы. Однако не у всех есть возможность добраться туда, поэтому ягоды можно приобрести и на рынке. В супермаркетах - нежелательно, поскольку там их продают недозрелыми. Также не стоит покупать арбузы у дороги. Там ягоды уже насыщены выхлопными газами и пылью. Идеальный арбуз сверкает, имеет твердую кожу, покрытую контрастными полосами.