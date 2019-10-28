"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России

Фото: Ирина Кальченко

Ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (позывной "Гром") стал известным в России благодаря необычной консервной обертке "Сєпар в сметане".

"Идея пришла в голову, когда отдыхали с товарищем в кафе. Сразу пришел домой и создал обертку. Информация разлетелась за один вечер", - говорит Александр Грамарчук.

Автор: Ирина Кальченко Александр Грамарчук

Популярности кулинарного произведения винничанина добавил скандал от российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Посмотрите, современная Украина. Как с такими людьми разговаривать о мире? Украинская власть о мире и не собирается договариваться", – высказалась она, показывая на банки с консервами "в соусе русскоязычных младенцев".

Автор: Екатерина Лукьяшко Тушенка "Сепар в сметане"

Банка тушенки стоит 120 гривен.

Автор: Екатерина Лукьяшко Тушенка "Сепар в сметане"

"Тушенку делаю из свиного мяса, поэтому получается немного дороже, чем в магазине. Людям нравится. Заказывают себе и родственникам. В России интересуются можно ли купить такое", - смеется Александр.

Автор: Ирина Кальченко Александр Грамарчук

Сейчас винничанин работает над новой оберткой.

Автор: Ирина Кальченко Будущий дизайн тушенки " сепар в сметане"

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Винничанин Александр Грамарчук благодаря необычной обертке консервов стал известным в России. Его металлические банки "сепар в сметане" и" сепар в масле " спровоцировали переполох на московском телевидении, ведь там верят, что этот товар поступил в свободную продажу. В свою очередь Винницкий АТОшник "подыгрывает" пропагандистам и уверяет, что радушно пришлет очередную партию заказчикам.