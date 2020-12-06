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воскресенье, 06 декабря 2020 10:11

Сегодня Кривой Рог выбирает мэра

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Сегодня Кривой Рог выбирает мэра
В Кривом Роге начался второй тур выборов городского головы. Фото: 34.ua

В Кривом Роге 6 декабря проходит второй тур выборов мэра. За пост будут бороться кандидат от "Слуги народа", гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, который занимает эту должность в течение 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Но 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Все 294 избирательных участка в Кривом Роге открылись вовремя, правопорядок во время повторного голосования на выборах мэра на участках обеспечивает около тысячи полицейских, сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции Нацполиции Украины.

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"В Кривом Роге все избирательные участки открылись вовремя. В 8:00 начали работу 294 участка", - говорится в сообщении.

Голосование продлится до 20.00.

"В "день тишины" в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало", - добавили в полиции Криворожского отдела.

25 октября за Юрия Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива ") проголосовали 80 655 избирателей (44,96%), за Дмитрия Шевчика- 45 213 (25,94%), за Константина Павлова - 15 941 (9,15%).

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