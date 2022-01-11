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среда, 12 января 2022 03:00

Сегодня день ангела у женщин, помогающих мужчинам строить блестящие карьеры

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Сегодня день ангела у женщин, помогающих мужчинам строить блестящие карьеры
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: https://pruvitannja.com.ua

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Фёдор, Макар, Ирина, Антон, Лев, Ярина.

Gazeta.ua подготовила материал в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Антон – владельцы этого имени редко совершают необдуманные поступки и всегда рационально подходят к разным ситуациям и вопросам. Не разрешают окружающим вмешиваться в их жизнь. Часто достигают карьерных успехов. Ведь получая задачу - всегда работают на результат. В отношениях с женщинами Антоны галантны. Однако решение о браке дается им тяжело;

Лев – это обязательные, настойчивые, добросовестные и искренние мужчины. Очень терпимы и дружелюбны. Однако, если Льва вывести из себя, то он не будет сдерживать эмоций и быть грубым. Владельцы этого имени могут хранить чужие тайны. Семейные ценности для них играют очень важную роль;

Федор – с древнегреческого это имя означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами Федоры не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор;

Макар - в переводе с древнегреческого имени означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и обладают изменчивым настроением. Они добрые и общительные. Имеют много друзей из-за которых часто попадают в неприятные ситуации. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным;

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Ирина — у владелиц этого имени очень развито чувство сопереживания. Они умеют слышать других и часто помогают нуждающимся. Верны в дружбе. Однако в круг их близкого общения попасть тяжело. К себе подпускают только людей, проверенных временем. Ирины часто влюбляются в разных мужчин, но не поддаются чувству и рационально подходят к отношениям. В браке они сделают все, чтобы помочь своим мужчинам стать успешными и построить яркую карьеру;

Ярина – имя, пришедшее к нам из Древней Греции. Его обладательницы обычно являются активными женщинами. Любят учить новое и ставить перед собой цели, к которым целенаправленно идут. Нередко становятся успешными в науке, спорте. Ищут таких же мужчин по характеру, как и они. В противном случае могут легко пойти на расторжение отношений.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Марко, Иван, Георгий, Егор, Юрий, Вениамин, Лаврентий, Анна. Gazeta.ua готовила материал, в котором мы рассказывали о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Автор: У
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