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Сегодня день ангела у владельцев чудесных имен

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Сегодня день ангела у владельцев чудесных имен
Сегодня день ангела празднуют владельцы имен, которые довольно распространенны в Украине. Не забудьте поздравить друзей, родственников и знакомых, которые их носят. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Иван, Павел, Михаил, Елена, Прохор.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Павел – мужчины с этим именем добрые и спокойные. Коллеги по работе ценят их за надежность и способность в любой момент подстраховать. Павлы обычно предпочитают размеренный уклад жизни. Так что подбирают для себя женщин с похожими взглядами;

Михаил – это имя носят мужчины, очень коммуникабельные и общительные. Они довольно быстро прощают обиды и не злопамятны. К женщинам относятся внимательно и с уважением. Дети для Михаилов играют очень важную роль в семейной жизни. К ним они относятся с большой теплотой и вниманием;

Елена – женщины с этим именем имеют в жизни множество интересов. Они открыты для общения, поэтому всегда легко находят друзей. С удовольствием помогают другим. Елены любят быть лидерами в коллективах, но редко ведут себя свысока. Всегда уважают других людей и прислушиваются к их мнению. В то же время, они очень любят мечтать и сильно разочаровываются, когда их желания не сбываются. Елены хотят видеть возле себя идеальных мужчин. Из-за завышенных требований к ним – долго могут оставаться одинокими;

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Прохор – это раздражительные, но трудоспособные и ответственные мужчины. Прохоры правдолюбы. Поэтому часто могут выражать людям в лицо все, что о них думают. Это часто мешает им налаживать хорошие отношения с окружающими. В то же время, если Прохоры смогут поработать над сдерживанием своей прямолинейности, то станут идеальными друзьями и мужьями.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Нина, Остап, Вениамин, Сергий, Павел. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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