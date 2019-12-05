Сделай добро просто так: во Львове состоится благотворительный проект

В рамках акции "Просто так" состоятся благотворительные мастер-классы. Фото предоставлено организаторами

В декабре во Львове состоится акция "Просто так", чтобы накануне новогодних праздников уделить внимание одиноким людям и людям с инвалидностью.

На весь город насчитали 630 человек, которым нужна помощь, говорят организаторы.

"Каждый из нас в своем письме к подаркам родным может добавить еще масло, рис," миколайчика "или пряник, или сделать пожертвование на счет организации (всего 50 грн. = чашке кофе), или принять участие в благотворительных мастер-классах. 630 одиноких людей с инвалидностью получат немного внимания. Просто так. От других львовян. Накануне праздников ", - отмечают инициаторы акции.

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9 декабря в 12 часов в Мастерской пряников "Юрашки" на ул. Краковской, 14 будут проводить пресс-мастер-класс "Пряники своими руками". Желающие смогут присоединиться и сделать для пожилых пряник самостоятельно.

В рамках акции "Просто так" произойдут и другие благотворительные мастер-классы.

14 декабря - Арт терапевтическая мастерская.

14 и 15 декабря - Карта желаний, планировочный мастер-класс.

А каждую пятницу будет происходить еще и рождественская мастерская для детей. Организаторы считают своей целью сделать праздник для одиноких людей с инвалидностью, организовать необходимое количество подарков для них, привлечь внимание львовян к тем, кто нуждается в помощи, в одной из наиболее уязвимых категорий.

Подарки для пожилых можно принести по адресу ул. Коновальца, 7, предварительно позвонив по телефону +380 67 332 1500

Телефон для связи: 097649 80 30

Идеи для оригинального упаковки подарков собраны в подборке. Они подходят для небольшого подарка, как раз то, что обычно принято дарить на Николая. Например, книги, сладости, игрушки или детские украшения.