Сделай добро просто так: во Львове состоится благотворительный проект

 
Ексклюзивы
1/5
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3636
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5850
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19368
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6201
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3124
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1260
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1188
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
4
10
26
3
5
Хоровая капелла &quot;Дударик&quot; приглашает на рок-мюзикл &quot;Приключение Святого Николая&quot;
Хоровая капелла "Дударик" приглашает на рок-мюзикл "Приключение Святого Николая"
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
Исторический триллер о Голодоморе глазами журналиста Гарета Джонса показали во Львове
Исторический триллер о Голодоморе глазами журналиста Гарета Джонса показали во Львове
Видео
Все видео
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5850
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1917
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2313
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6201
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 972
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
1 Просмотров: 963
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
четверг, 05 декабря 2019 12:08

Сделай добро просто так: во Львове состоится благотворительный проект

  Комментировать
Сделай добро просто так: во Львове состоится благотворительный проект
В рамках акции "Просто так" состоятся благотворительные мастер-классы. Фото предоставлено организаторами

В декабре во Львове состоится акция "Просто так", чтобы накануне новогодних праздников уделить внимание одиноким людям и людям с инвалидностью.

На весь город насчитали 630 человек, которым нужна помощь, говорят организаторы.

"Каждый из нас в своем письме к подаркам родным может добавить еще масло, рис," миколайчика "или пряник, или сделать пожертвование на счет организации (всего 50 грн. = чашке кофе), или принять участие в благотворительных мастер-классах. 630 одиноких людей с инвалидностью получат немного внимания. Просто так. От других львовян. Накануне праздников ", - отмечают инициаторы акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благотворительная экскурсия для школьников от БФ "Зимородок" и ювелирной компании "В2В Jewelry" ко Всемирному дню телевидения (PR)

9 декабря в 12 часов в Мастерской пряников "Юрашки" на ул. Краковской, 14 будут проводить пресс-мастер-класс "Пряники своими руками". Желающие смогут присоединиться и сделать для пожилых пряник самостоятельно.

В рамках акции "Просто так" произойдут и другие благотворительные мастер-классы.

14 декабря - Арт терапевтическая мастерская.

14 и 15 декабря - Карта желаний, планировочный мастер-класс.

А каждую пятницу будет происходить еще и рождественская мастерская для детей. Организаторы считают своей целью сделать праздник для одиноких людей с инвалидностью, организовать необходимое количество подарков для них, привлечь внимание львовян к тем, кто нуждается в помощи, в одной из наиболее уязвимых категорий.

Подарки для пожилых можно принести по адресу ул. Коновальца, 7, предварительно позвонив по телефону +380 67 332 1500

Телефон для связи: 097649 80 30

Идеи для оригинального упаковки подарков собраны в подборке. Они подходят для небольшого подарка, как раз то, что обычно принято дарить на Николая. Например, книги, сладости, игрушки или детские украшения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сделай добро просто так: во Львове состоится благотворительный проект». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Москва поддержала создание народной республики в Польше

Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 7 Просмотров: 62713
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 28102
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 22356
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
20
 Просмотров: 12114
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 11619
Львов
Во Львове состоится конкурс молодых вокалистов имени Василия Слипака
Во Львове состоится конкурс молодых вокалистов имени Василия Слипака Просмотров: 9
Почему молодежь уезжает из Украины
Почему молодежь уезжает из Украины Просмотров: 297
Садовом отменили залог и назначили новую меру пресечения
Садовом отменили залог и назначили новую меру пресечения Просмотров: 1296
Хоровая капелла "Дударик" приглашает на рок-мюзикл "Приключение Святого Николая"
Хоровая капелла "Дударик" приглашает на рок-мюзикл "Приключение Святого Николая"
4
 Просмотров: 72
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фото выступления циркачей 1982 года
10
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
7
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
2
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Голосов: 606
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua