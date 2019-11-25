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понедельник, 25 ноября 2019 23:28

Упаковка подарков к Николаю: показали 15 оригинальных способов
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Фото: idei-dekoru.com

"Добрые дела должны быть тайными", - говорил Святой Николай. Именно поэтому он всегда приходит ночью, когда все крепко спят и никто не видит его деяний.

Верят, что он прячет подарки под подушку, ботинки или под елку.

Не важно где лежит подарок, но он должен быть празднично упакованный.

Идеи для оригинального упаковки подарков собраны в этой подборке. Они подходят для небольшого подарка, как раз то, что обычно принято дарить на Николая. Например, книги, сладости, игрушки или детские украшения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вкусная украшение: показали 15 вариантов полезных елочных игрушекДетским игрушкам можно дать новую жизнь. Из них получаются стильные ключницы, магниты на холодильник и подарочные банки со снегом.

Для этого игрушки следует покрыть серебряной или золотой краской. Наиболее удобными для переработки является фигурки животных и машинки.

idei-dekoru.com
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