Россияне проводят разведку у границ Украины: к Одессе отправили корабль

Разведывательный корбаль РФ был замечен возле Одессы. Фото: Новости

Возле Одессы Государственная пограничная служба зафиксировала разведывательный корабль Российской Федерации "Иван Хурс".

Корабль не заходил в территориальное море Украины, которое составляет 12 морских миль, сообщили в пресс-службе морской охраны.

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"Наши корабли и катера постоянно находятся на службе и отслеживают движение кораблей Российской Федерации. Согласно нормам международного морского права, пребывание в море свободно и они имеют на это право. Конечно, они отслеживают ситуацию вокруг наших границ, пытаются приблизиться к тому, чтобы создавать определенное напряжение, но наши корабли на службе. Мы также отслеживаем ситуацию радиолокационно, видим и знаем, где кто находится", — добавила пресс-секретарь Наталья Гуменюк.

Корабль "Иван Хурс" - разведывательное судно Российской Федерации, которое было спущено на воду в 2017 году, а затем включили в Черноморский флот. Длина – 95 метров, ширина – 16 метров, скорость – 20 узлов, экипаж – до 120 человек. Имеет два пулемета. Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определить расположение их источника.