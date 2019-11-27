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среда, 27 ноября 2019 17:08

Режим тишины: в Днепре запретили поздние концерты

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Режим тишины: в Днепре запретили поздние концерты
В Днепре жители жаловались на шум от концертов. Фото: znaj.ua

Депутаты Днепровского городского совета запретили проведение развлекательных мероприятий с громкой музыкой ночью.

Сегодня во время очередной сессии утвердили "Правила по соблюдению тишины в общественных местах". Правила разработали через постоянные сетования от жителей жилых кварталов, сообщает Униан.

Вызвали их проведения коммерческих концертов на открытых площадках с музыкой на неопределенный срок. Решение вступает в силу со дня его опубликования в прессе. Инициатором стал мэр города Борис Филатов.

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Согласовали перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также четко определено время, когда эти мероприятия можно проводить.

Отныне самые масштабные концерты, фестивали и развлекательные мероприятия будут проходить на Монастырском острове, который является продолжением парка отдыха им. Шевченко и удален от жилых массивов. Там мероприятия будут проводить с 9:00 до 22:00.

На Фестивальном причале, где раньше проводили большинство общегородских и спортивных праздников - с 10:00 до 18:00. Исключениями могут стать мероприятия по случаю государственных праздников, или те, которые согласованы отдельным распоряжением городского головы.

В центре города - на площади Героев Майдана и в парке им. Глобы громкие концерты и фестивали будут проходить с 10:00 до 20:00.

После 22:00 запретят громкую музыку на кораблях, в автомобилях и домах. Правила также запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума.

За выполнением правил будет следить инспекция по благоустройству Днепровского городского совета. За первое нарушение - устное предупреждение. За повторное - штраф до 255 грн, для организатора концерта или владельца кафе - до 510 грн. Если нарушение повторится в течение года, размер штрафа удвоится. Для юридических лиц максимальный штраф будет 2,55 тыс. грн. Также звуковую аппаратуру, которая нарушает тишину могут конфисковать.

Даже самые ярые любители мегаполисов со временем устают от вечного шума и суеты городской жизни. В такие моменты испытывают острую потребность в отдыхе от всего, что обычно доставляет удовольствие. Тогда единственное, чего хочется - заехать подальше от людей, найти место, где можно побыть наедине с природой и восстановить силы. Полюбоваться пейзажами и домиками можно здесь.

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