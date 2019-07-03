Рассказали о состоянии киборга, который после 12-дневной комы женился в реанимации

Автор: фото предоставлено Анной Беспаловой

Киборг Александр Беспалов поехал на реабилитацию во Львов. Боец уже не хочет оставаться в больнице и стремится быть дома.

Понемногу военный выздоравливает. Уже стал на ноги.

"Он не мог долго лежать в Мечникова, так как военный должен лечиться только в военном госпитале. В среду самолет только доставил его во Львов. Далее посмотрим, что будут ему делать", - говорит Gazeta.ua жена киборга Анна Беспалова.

Пара обручилась прямо в реанимации, как только Александр вышел из 12-дневной комы. Небольшой свадьбу сыграют как только военный вылечится.

"Саша смирился, что нет глаза. Будем вставлять протез. Также из-за тяжелой травмы работает только одна половина мозга. Ожидаем две операции. Родители уже не могут дождаться, когда после реабилитации приедем к ним. Дома он еще быстрее поправиться. Мама все говорит, что на ноги поставим Сашу. Он сирота. Мамы не стало, когда был маленьким. Отец в прошлом году умер от рака", - добавляет Анна.

Автор: фото предоставлено Анной Беспаловой

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Тяжело ранен 21 мая боец 79 десантно-штурмовой бригады Александр Беспалов, который перенес сложную операцию на головном мозге, вышел из комы и начал самостоятельно дышать. Именно поэтому первое, что сказала бойцу его беременная невеста, - пора жениться. Александр Беспалов в зоне ООС получил тяжелое ранение. Пуля прошла через глаз и остановилась у затылочной кости. Ему провели успешную операцию. Но парень вышел из комы целых 12 день.