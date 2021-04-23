Пытался надеть на шею плакат с российским флагом - показали потасовку депутатов

Депутаты Херсонского облсовета устроили потасовку. Фото: скрин с видео

ПОтасовка произошла между бывшим нардепом, депутатом от "Европейской солидарности" Сергеем Хланем и депутатом от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Егором Устиновым на V сессии VIII созыва Херсонского областного совета

Видео инцидента появилось на сайте местного издания "Xepcoн.net".

Во время выступления Устинова с трибуны к нему подошел Хлань и попытался повесить на шею коллеге по депутатскому корпусу плакат с изображением российского флага и надписью "Пособник оккупанта".

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Но Устинов не дал этого сделать, прервал выступление, оттолкнул Хлань, а затем оставил трибуну и вытолкал бывшего нардепа подальше от президиума, в стены зала. Впоследствии его однопартийцы из ОПзЖ оттеснили Хлань.

Продолжая выступление, Устинов подчеркнул, что такое поведение депутата недопустимо.

"Это оскорбление. И такое оскорбление мы терпеть не будем", - заявил депутат.

Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Александр Качный сбежал в прямом эфире из студии после вопроса об агрессии России на Донбассе. В частности, нардепу напомнили заявления его коллег по фракции в оценке ситуации на фронте и спросили его личное мнение на этот счет. Соответствующий инцидент произошел в эфире телеканала "Прямой".