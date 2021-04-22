Не понравились вопросы о Донбассе и российской агрессии: нардеп от ОПЗЖ сбежал из прямого эфира

Нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ Александр Качный убежал в прямом эфире из студии после вопроса об агрессии России на Донбассе. Фото: скирншот с видео

Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Александр Качный сбежал в прямом эфире из студии после вопроса об агрессии России на Донбассе.

В частности, нардепу напомнили заявления его коллег по фракции в оценке ситуации на фронте и спросили его личное мнение на этот счет. Соответствующий инцидент произошел в эфире телеканала "Прямой".

"На Донбассе сегодня происходит ситуация, при которой одни украинцы стоят против других", - заявил он.

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После этого ведущие перебили депутата, на что он возмутился и призвал дать ему высказаться. Далее в студии к дискуссии подключился бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз, который спросил, кто оккупировал Крым и есть ли войска РФ в Донбассе. В ответ Качный заявил, что на Донбассе есть российское оружие.

"Вам надо поучиться журналистике немного, люди", - заявил депутат, покидая студию.

В студии "5 канала" подрались депутаты. Драку устроили народные депутаты Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко, несмотря на камеры, что их снимали. Конфликт произошел из-за закона об отмене поправок Лозового.