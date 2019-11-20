Психолог, который лишает зависимостей, впервые в Украине показывает художественную выставку

Во Львове открывается выставка известного в Чехии психолога из Украины Ростислава Прокопьюка. 21 ноября в 14:00 в пабе "Дублин" на улице Вирменська, 1а покажет свои работы акриловыми красками объединены с фотографией.

Автор: Валерий Шмаков Ростислав Прокопьюк впервые покажет свою выставку в Украине

Он - общественный активист, соучредитель общественного объединения "Изменение реальности" в Киеве, автор двух книг, психолог в области лишения зависимостей по уникальной авторской методике. Выставку откроет впервые в Украине после 28 лет проживания в Чехии.

Уже несколько лет периодически прилетает из Праги и помогает в вопросах посттравматических синдромов и собирает на своих выставках лекарства для Военного госпиталя в Киеве. Его благотворительный проект называется "Подай руку Украине".

Психолог поддерживает украинских художников в Чехии, помогая с организацией концертов и презентаций. В 2006 году за свой метод лечения был записан в швейцарской энциклопедии who is.

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Несколько раз в год устраивает туры по Украине "Измени свою реальность", где избавляет от курения, игромании, алко- и наркозависимости. Вылечил около двух тысяч пациентов Чехии, Австрии, Украины.

"Творчество меня забавляет. Я работаю с людьми, их подсознанием, лишаю зависимостей. После сеансов часто хочу рисовать. Фотографирование тоже уже как стиль жизни. Заинтересовался то акрилом. Краска быстро сохнет. Не успеваешь долго раздумывать. Это мое Я очень спонтанный. НЕ знаю на 2 минуты вперед, что будет на картине. Начинаю лить краски и только тогда вижу, что из этого получается. Еще важно вовремя остановиться. Спрашивали как называется мой стиль, а я об этом не думал. Также играю с фотографией. Растягиваю ее, рисую по верху акрилом. Так передаю эмоцию. применяется ую работы также в арт-терапии ", - рассказывает художник.

12 июля 2019 его шоколадная картина "На волнах" попала в книгу рекордов Чехии.

До 17 декабря все желающие смогут приобрести картины и фото. Вырученные средства активист передаст волонтеру Сергею Притуле.

В столичной галерее "Маяк" открыли выставку No Matter посвященную красоте человеческих шрамов и принятию себя. Фотограф Виктория Рой отсняла 15 героев, а журналистка Элина Гард взяла у них интервью. Работа длилась 2 месяца.