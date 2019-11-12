В Киеве открыли выставку о красоте человеческих шрамов

В столичной галерее "Маяк" открыли выставку No Matter посвященную красоте человеческих шрамов и принятию себя. Фотограф Виктория Рой отсняла 15 героев, а журналистка Элина Гард взяла у них интервью. Работа длилась 2 месяца.

"Гораздо сложнее жить с отпечатком на теле, который получили из-за операции, несчастного случая или собственной глупости. Идея заключается в раскрытии опыта людей со шрамами, исследовании пути к принятию, отношению к отметкам на теле как части себя и своей истории", — говорит Виктория Рой.

Лера, 22 года. Ожог внутренней стороны бедра.

"Мне было 5 лет. История началась под Новый Год. Мама посадила меня парить горло и случайно задела миску с горячей водой, она вылилась на меня".

Артем, 25 лет. Подкожная гематома голени.

"Один мой знакомый стал называть этот шрам "колодцем". Мы сначала смеялись. Потом я решил закончить шутку и набил татуировку колодца на месте шрама".

Надежда, 29 лет. Следы от лезвия.

"Я была ярко выраженным готом. Нравилась атрибутика субкультуры готов. Тогда романтизировали шрамы, кровавые слезы. Все это выражало душевные страдания".

Андрей, 27 лет. Шрам от акульего зуба.

"Мама спросила, кто это сделал. Я ответил, что сам. Сказала, что я ненормальный и она отведет меня к психиатру. Но к врачу мы так и не пошли. Позже, когда я работал в депо, после работы ходил с коллегами в баню. Мужики взрослые, с СССР еще, интересовались, что это такое. Говорил, что на улице встрял в драку, и меня подрезали ножом".

Павел, 25 лет. Ожог третьей степени от удара током.

"В детстве, когда я переходил дорогу, меня сбила машина. Очнулся в больнице. Затем меня ударило током, и я снова очнулся в больнице. Во-первых, стал задаваться вопросом, почему такая закономерность меня преследует. Во-вторых, боюсь просыпаться по утрам. Перед тем, как открываю глаза, думаю: "Где я: дома или в больнице?".

Фотовыставка No Matter работает до 19 ноября.

В столичном Художественном Арсенале проходит выставка "Преодоление гравитации" гуцульской художницы, фотографини и писательницы Параски Плитки-Горицвит. Экспозицию можно посмотреть до 19 января 2020-го.