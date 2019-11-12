В Киеве открыли выставку о красоте человеческих шрамов

 
Ексклюзивы
1/5
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1269
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 576
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 297
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3420
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 522
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 306
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1161
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2907
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 882
Фото
Все фото
6
8
12
19
7
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
Березину - 100 лет: народное звание &quot;Штепсель&quot;
Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"
Из-за границы привезли выставку одежды времен Ивана Котляревского
Из-за границы привезли выставку одежды времен Ивана Котляревского
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83
Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83
Видео
Все видео
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
"Портретная схожесть" - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры
"Портретная схожесть" - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 297
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1251
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3852
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2115
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 711
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 21:46

В Киеве открыли выставку о красоте человеческих шрамов
5

  Комментировать

В столичной галерее "Маяк" открыли выставку No Matter посвященную красоте человеческих шрамов и принятию себя. Фотограф Виктория Рой отсняла 15 героев, а журналистка Элина Гард взяла у них интервью. Работа длилась 2 месяца.

"Гораздо сложнее жить с отпечатком на теле, который получили из-за операции, несчастного случая или собственной глупости. Идея заключается в раскрытии опыта людей со шрамами, исследовании пути к принятию, отношению к отметкам на теле как части себя и своей истории", — говорит Виктория Рой.

Лера, 22 года. Ожог внутренней стороны бедра.

"Мне было 5 лет. История началась под Новый Год. Мама посадила меня парить горло и случайно задела миску с горячей водой, она вылилась на меня".

 

Артем, 25 лет. Подкожная гематома голени.

"Один мой знакомый стал называть этот шрам "колодцем". Мы сначала смеялись. Потом я решил закончить шутку и набил татуировку колодца на месте шрама".

 

Надежда, 29 лет. Следы от лезвия.

"Я была ярко выраженным готом. Нравилась атрибутика субкультуры готов. Тогда романтизировали шрамы, кровавые слезы. Все это выражало душевные страдания".

 

Андрей, 27 лет. Шрам от акульего зуба.

"Мама спросила, кто это сделал. Я ответил, что сам. Сказала, что я ненормальный и она отведет меня к психиатру. Но к врачу мы так и не пошли. Позже, когда я работал в депо, после работы ходил с коллегами в баню. Мужики взрослые, с СССР еще, интересовались, что это такое. Говорил, что на улице встрял в драку, и меня подрезали ножом".

 

Павел, 25 лет. Ожог третьей степени от удара током.

"В детстве, когда я переходил дорогу, меня сбила машина. Очнулся в больнице. Затем меня ударило током, и я снова очнулся в больнице. Во-первых, стал задаваться вопросом, почему такая закономерность меня преследует. Во-вторых, боюсь просыпаться по утрам. Перед тем, как открываю глаза, думаю: "Где я: дома или в больнице?".

 

Фотовыставка No Matter работает до 19 ноября.

В столичном Художественном Арсенале проходит выставка "Преодоление гравитации" гуцульской художницы, фотографини и писательницы Параски Плитки-Горицвит. Экспозицию можно посмотреть до 19 января 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве открыли выставку о красоте человеческих шрамов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

"Удар Серебряникова было невозможно парировать"

Узаконили самостоятельность украинской церкви

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 15561
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 26 Просмотров: 13753
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 8991
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
3
 1 Просмотров: 8928
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 8919
Культура
Лидер группы Rammstein выступит в Киеве с новым альбомом
Лидер группы Rammstein выступит в Киеве с новым альбомом 1 Просмотров: 153
"Братья Гадюкины" написали песню о поиске идеальной женщины
"Братья Гадюкины" написали песню о поиске идеальной женщины Просмотров: 162
Снимут украинский фильм о диссидентство - видео
Снимут украинский фильм о диссидентство - видео Просмотров: 63
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
6
 Просмотров: 153
Назвали победителей кинофестиваля "Корона Карпат"
Назвали победителей кинофестиваля "Корона Карпат" Просмотров: 54
Больше всего комментируют
26
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
5
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 1624
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua