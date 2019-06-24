Во Львове пройдет фестиваль архитектуры. Фото: Facebook.

Во Львове из 27 июня по 3 июля пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа".

В этом году Фестиваль посвящен теме поиска конструктивного диалога между искусствами. В его рамках пройдут мероприятия, приуроченные 140-летию Казимира Малевича, 100-летию со дня смерти Ивана Левинского и дискуссия на тему "Город и Наследие".

Также пройдет архитектурный кинофестиваль конкурс-просмотр архитектурных видеопрезентаций от ведущих архитекторов Украины, интеллектуальные круглые столы, выставки лучших дипломных проектов архитектурных учебных заведений Львова и художественных инсталляций художественных институтов города, проектный семинар макетный ворк-шоп, архитектурные квесты по Львову, авторские лекции.

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"Пройдут экскурсии новостройками Львова, празднование дня Архитектуры Украины с большим художественным мероприятием на открытой сцене у Пороховой башни работа жюри и объявление результатов Всеукраинского архитектурного конкурса "Премия Национального союза архитекторов Украины" и много других интересных событий", - говорит председатель Львовской областной организации Национального союза архитекторов Украины Богдан Гой.

Фестиваль "Вежа" впервые состоялся в прошлом году и был посвящен 110-летию со времени создания первого общественного объединения архитекторов в нашем городе.

Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы". Организаторы проекта - Арт-центр Павла Гудимова "Я Галерея" и Львовская галерея искусств имени Бориса Возницкого.