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пятница, 13 декабря 2019 13:30

Пройдет концерт группы "LeonVoci"

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Пройдет концерт группы &quot;LeonVoci&quot;
"LeonVoci" выступят во Львовской филармонии.

29 декабря львовян приглашают на концерт группы "LeonVoci", который состоится во Львовской национальной филармонии.

Основатель группы Назар Тацишин отметил, что программа концерту будет очень насыщенная. От самых красивых украинских колядок до коронных песен, которые покажут виртуозность и особенность голосов группы.

Большинство концертов группы происходят за пределами Украины. Поэтому они решили начать традицию праздничного рождественского концерта дома.

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"В прошлом году все прошло замечательно. Кроме наших поклонников на концерт пришли люди, которые впервые познакомились с творчеством нашего коллектива. Очень приятно было слышать положительные и захватывающие отзывы. Я представляю, что зал Львовской филармонии - это дом в котором хочешь видеть приятных тебе людей. С какими хочешь петь, веселиться и прославлять рождение нашего Спасителя. Вот такую ​​атмосферу мы будем максимально создавать", - сказал основатель группы.

"LeonVoci" - украинская группа, основанная в 2015-м Назаром Тацишиним. С итальянской и испанской "Leon Voci" - "Голоса Львов" или "Голоса Львова". В репертуаре коллектива - мировые хиты и лучшие украинские песни.

Ко Дню вооруженных сил Украины военные организовали акцию "Один день в армии". Заинтересованные жизнью армии и те, кто хотят вступить в ряды Вооруженных сил Украины, имели возможность прожить целый день, как солдаты, во Львовской 80-й десантно-штурмовой бригаде. Зато участники приобрели подарки детям погибших воинов в войне на Донбассе.

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