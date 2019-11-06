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четверг, 07 ноября 2019 03:30

Пройдет гала-концерт фестиваля имени Назария Яремчука

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Пройдет гала-концерт фестиваля имени Назария Яремчука
Концерт состоится 19 ноября во Львовской филармонии.

19 ноября во Львовской филармонии состоится гала-концерт фестиваля имени Назария Яремчука "Песня будет среди нас".

В программе концерта - золотые хиты, известные шляґеры и малоизвестные песни из репертуара Назария Яремчука и презентация книги Веры Середы (Юрик) "Песня Назария - как море широкая".

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Участие примут победители и члены жюри Вижницкого открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей украинской эстрадной песни имени Назария Яремчука "Песня будет среди нас" .Также в филармонии пройдет выставка работ студентов кафедры декоративно-прикладного и изобразительного искусства Черновицкого Национального Университета им. Федьковича.

Открытый фестиваль - конкурс молодых исполнителей украинской эстрадной песни имени Назария Яремчука "Песня будет среди нас" основан в городке Вижница Черновицкой области. Его целью есть достойно почтить выдающегося украинского певца, народного артиста Украины, лауреата Национальной премии имени Тараса Шевченко Назария Яремчука, популяризировать развитие национального песенного искусства, а также поддержать творческие инициативы талантливых молодых певцов.

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