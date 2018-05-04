Продавщица-актриса производит 3D модели из картона

Создает фигурки животных, маски и другие модели из обычного картона. Фото: franyk.city

Продавщица Виктория Перейма из города Калуш Ивано-Франковской области создает фигурки животных, маски и другие модели из обычного картона.

Кроме работы в магазине, девушка еще работает актрисой театра движения "Танец Вселенной", - пишет "Франик".

Она делала маски и костюм для своих коллег по сцене и в сети нашла оригинальные 3D модели.Техника создания таких фигурок называется papercraft.

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Виктория создает разнообразные фигурки. Это требует большой концентрации. Одно неправильное движение или лишний капля клея могут испортить всю работу.Девушка пока не ориентировалась на большое количество клиентов. Работы создает для друзей и знакомых. Себестоимость этих фигурок достаточно высока из-за дорогую бумагу.

Компания Google в рамках проекта "Аутентичная Украина" совместно с Министерством культуры запустила 3D-тур по украинским оперным театрам.