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понедельник, 08 июля 2019 07:10

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
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Винницкая область: после гибели Анастасии Мартынюк эксперты возьмутся за детскую площадку
Фото: фото предоставлено Викторией Мартынюк
Винницкая область: после гибели Анастасии Мартынюк эксперты возьмутся за детскую площадку
Винницкая область: после гибели Анастасии Мартынюк эксперты возьмутся за детскую площадку
Винницкая область: после гибели Анастасии Мартынюк эксперты возьмутся за детскую площадку
Винницкая область: после гибели Анастасии Мартынюк эксперты возьмутся за детскую площадку

3 месяца прошло со дня гибели 9-летней Анастасии Мартынюк, которая погибла от смертельного удара качели на детской площадке в городе Бершадь Винницкой области.

За это время никому не предъявлено обвинение. Никого не наказали.

"Сейчас в суде находится ходатайство на получение постановления, которое даст возможность провести комплексную судебную экспертизу. Она даст возможность понять насколько та детская площадка является безопасным для развлечений детей, для их жизни", - говорит Gazeta.ua Ирина Добровольская из пресс-центра Нацполции в Винницкой области.

Детская площадка опечатали и обнесли оградительной лентой.

"Я еще не видела там детей, чтобы играли. Но не сомневаюсь, что скоро будут. Хотя площадку опечатали. И уже все почти расторгнуто. Нам сказали, что наше дело в Киеве. Так и замнут все", - сказала мать погибшей дочери Виктория Мартынюк.

Детскую игровую площадку открывали в позапрошлом году для детей с ограниченными возможностями.

Его установили у инфекционного отделения райбольницы за общие деньги районного, областного бюджетов. Также 30 тысяч гривен дал нардеп Николай Кучер. На открытии он и районное и областное руководство.

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В Бершади Винницкой области на детской площадке смертельно травмировалась 9-летняя Анастасия. Качаясь, девочка упала. А когда поднималась - ее по голове ударило качелями.

Во время трагедии рядом была мать, она позвала на помощь. Врачи пытались спасти ребенка, однако во время операции она умерла.

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Дата
08
июля

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

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