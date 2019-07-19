Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось

Сумма убытков от вылитых ядохимикатов в реку Рось возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области составляет более 9,3 грн.
Эту сумму посчитали экологи по специальной методике, пишет vinnitsa.info.
В то же время установили предварительную сумму ущерба из-за похищения ядохимикатов из сельскохозяйственных предприятий Винницкой области, которые в результате попали в приток реки. Речь идет о почти 800 тыс. грн.
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На рассвете 9 июня по селом Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в притоку реки Рось упал грузовой микроавтобус "Мерседес Спринтер".
Перевозил ядохимикаты для обработки земли, они попали в воду.
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