Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось

Главком Ядохимикаты в реке Рось: утечка гербицидов нанеса ущерба на 9 млн грн

Сумма убытков от вылитых ядохимикатов в реку Рось возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области составляет более 9,3 грн.

Эту сумму посчитали экологи по специальной методике, пишет vinnitsa.info.

В то же время установили предварительную сумму ущерба из-за похищения ядохимикатов из сельскохозяйственных предприятий Винницкой области, которые в результате попали в приток реки. Речь идет о почти 800 тыс. грн.

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На рассвете 9 июня по селом Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в притоку реки Рось упал грузовой микроавтобус "Мерседес Спринтер". Перевозил ядохимикаты для обработки земли, они попали в воду.