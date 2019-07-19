Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 252
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1773
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1017
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2376
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 738
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1080
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 783
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
24
4
4
5
4
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
Краснокнижных животных выселяют из региона
Краснокнижных животных выселяют из региона
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Видео
Все видео
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1917
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 225
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
суббота, 20 июля 2019 04:15

Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось

  Комментировать
Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось
Главком Ядохимикаты в реке Рось: утечка гербицидов нанеса ущерба на 9 млн грн

Сумма убытков от вылитых ядохимикатов в реку Рось возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области составляет более 9,3 грн.

Эту сумму посчитали экологи по специальной методике, пишет vinnitsa.info.

В то же время установили предварительную сумму ущерба из-за похищения ядохимикатов из сельскохозяйственных предприятий Винницкой области, которые в результате попали в приток реки. Речь идет о почти 800 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили период распада химикатов, попавших в реку Рось

На рассвете 9 июня по селом Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в притоку реки Рось упал грузовой микроавтобус "Мерседес Спринтер".

Перевозил ядохимикаты для обработки земли, они попали в воду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 40257
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 24672
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 18931
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 17739
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду 14 Просмотров: 14490
Винница
Женщина выстрелила в стоматолога и топором травмировала голову
Женщина выстрелила в стоматолога и топором травмировала голову
 Просмотров: 1395
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
24
 Просмотров: 549
В зоопарке для людей открыли освежающую беседку
В зоопарке для людей открыли освежающую беседку
 Просмотров: 198
Виновник ДТП на Вишенке заплатит городу 50 тысяч
Виновник ДТП на Вишенке заплатит городу 50 тысяч Просмотров: 135
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
 Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
14
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
10
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
10
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
Голосов: 183
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua