Полтаву всколыхнула история, как ребенка выбросили из троллейбуса. На самом деле - нет

Ребенок пожаловался на кондуторку троллейбуса за применение силы, которого в действительности не было. Фото: facebook.com/BogdanBusPlant

В Полтаве 10-летняя школьница пожаловалась матери, что кондуктор городского троллейбуса вытолкала ее из транспорта, в результате чего девочка сильно ударилась головой. Даже описала сотрудницу, которая тем утром действительно была на маршруте.

Но после расследования выяснилось, что кондуктор непричастна. Девочка все придумала, чтобы не идти в школу, сообщает "Полтавщина".

История о том, что на полтавской остановке кондуктор троллейбуса вытолкнула 10-летнюю девочку из салона, появилась в соцсетях в тот же день.

"В Полтаве 9 марта, около 8:15, произошло ужасное событие. Моя сестра пыталась добраться до школы городским транспортом. На остановке около 4-й поликлиники, при попытке подняться в кольцевой троллейбус, ее из транспорта вытолкнула кондуктор. Вытолкнула так, что девочка упала и ушиблась головой о мостовую. По словам ребенка, на остановке в это время была только бабушка, которая села в этот троллейбус. Неужели троллейбус был пустой? Люди, что с вами случилось? Девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. У ребенка проблемы со зрением. Не будьте равнодушными! Если стали свидетелем этого события, сообщите в полицию", - говорится в посте.

Сообщение вызвало большой резонанс - на сотрудников и руководство КП "Полтаваэлектроавтотранс" посыпались обвинения и проклятия.

Как рассказал руководитель ПЭАТ Евгений Зайцев, 9 марта на предприятие обратился старший брат девочки. И со слов младшей сестры передал описание кондуктора, которая якобы вытолкнула девочку - "красная кофта, очки".

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На транспортном предприятии сразу начали внутреннее расследование. Выяснили, какие троллейбусы проехали в определенный промежуток времени через эту остановку. Пересмотрели внутренние камеры наблюдения - ни одного инцидента не было. А также выяснили, что в одном из троллейбусов в это время работала кондуктор, похожая по описанию девочки.

"Она возразила, что выбраcывала ребенка из троллейбуса. Однако, это только слова, поэтому мы продолжили разбираться в ситуации", - сообщил руководитель коммунального предприятия.

12 марта в помещении коммунальной центральной диспетчерской Евгений Зайцев лично вместе с представителем диспетчерской и начальником службы движения просмотрели запись с видеокамеры наблюдения, установленной на остановке "4-я поликлиника".

Запись показала, что 9 марта девочка находилась на остановке в промежуток времени с 8:04 до 8:19. Она передвигалась по остановке. Иногда подходила к дереву, у которого останавливаются троллейбусы. Затем набрала по телефону свою маму и сообщила о том, что ее вытолкнули.

После этого в диспетчерскую пригласили маму девочки. Через час она приехала вместе с полицией. Вместе с ней снова пересмотрели видеозапись. Мать девочки была шокирована увиденным.

"Особенно тяжело от того, что до этого дочь никогда не говорила неправду", - коротко прокомментировала ситуацию женщина.

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