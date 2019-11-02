Полиция Закарпатья получила нового руководителя

42-летний полковник Канцидайло начал службу в органах внутренних дел в 1999 году в должности оперуполномоченного. Фото: images.unian.net

Полковник полиции Александр Канцидайло стал начальником Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе представил личному составу нового руководителя, сообщили в полиции области.

42-летний полковник Канцидайло начал службу в органах внутренних дел в 1999 году в должности оперуполномоченного.

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Цуцкиридзе поблагодарил за работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья и поздравил Канцидайла с назначением.

Полицию Киевской области возглавил Андрей Небытов. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.