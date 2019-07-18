Назначен новый глава Национальной полиции в Киевской области

Назначен новый глава Киевской полиции. Фото: Сегодня

Полицию Киевской области возглавил Андрей Небытов. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя 17 июля, во время рабочего совещания в Главном управлении полиции Киевщины, сообщает пресс-службы Нацполиции Украины.

Совещание состоялось при участии председателя Киевской областной госадминистрации Михаила Бно-Айрияна, представителей прокуратуры области, других силовых структур МВД.

Решение о назначении нового руководителя полиции Киевщины было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

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По результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены. Руководителей управления превентивной деятельности привлекли к дисциплинарной ответственности.