Убийство Кирилла Тлявова: уволили шестерых полицейских

Расследование убийства Кирилла Тлявова продолжается. Фото: РБК

После проверки в рамках дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком к ответственности привлекли 12 полицейских, шестеро руководителей районного отдела полиции уволены.

Кроме 6 уволенных полицейских еще 6 руководителей управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва", - говорится в сообщении.

"Событие, которое привело к смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком, легло черным клеймом на всю работу полиции", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, неподалеку от места, где гулял 5-летний Кирилл Тлявов. Мальчика ранили в голову и 3 июня он умер в киевской больнице.