Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: что известно об оружии

5-летний Кирилл был младшим сыном в семье Тлявових из Переяслав-Хмельницкого. Получил пулю, когда играл во дворе. Фото - UAportal

Оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в Киевской области, до сих пор не нашли.

Продолжаются баллистические экспертизы, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские, причастные к убийству ребенка, останутся под стражей

"Оружие еще не найдено. Продолжаются экспертизы, в том числе баллистические по установлению дальности выстрела и других подробностей", - отметили в пресс-службе.

Руководство ГБР провело встречу с потерпевшей стороной.

31 мая 5-летний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области получил огнестрельное ранение в голову, когда играл во дворе. Неподалеку 2 полицейских навеселе стреляли по жестянкам в свой выходной день. Ребенок умер в больнице через несколько дней.