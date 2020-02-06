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четверг, 06 февраля 2020 10:07

Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистки

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистки
Доказательств для задержания подозреваемых, по словам Авакова, достаточно. Фото: www.rbc.ua

Подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук задержала полиция Львовской области.

Правоохранители провели обыски, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в Twitter.

По его словам, доказательной базы для задержания хватает.

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"Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое, устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - написал Аваков.

Во Львове журналисту "Радио Свобода" Галине Терещук сожгли автомобиль. Неизвестный в капюшоне подошел к авто, припаркованному на улице, и в присутствии свидетелей поджег его. Инцидент произошел в ночь на 30 января.

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