Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистки

Подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук задержала полиция Львовской области.
Правоохранители провели обыски, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в Twitter.
По его словам, доказательной базы для задержания хватает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом сожгли авто депутата
"Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое, устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - написал Аваков.
Во Львове журналисту "Радио Свобода" Галине Терещук сожгли автомобиль. Неизвестный в капюшоне подошел к авто, припаркованному на улице, и в присутствии свидетелей поджег его. Инцидент произошел в ночь на 30 января.
Комментарии