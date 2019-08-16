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пятница, 16 августа 2019 10:57

Полиция пришла успокаивать депутатов облсовета

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Полиция пришла успокаивать депутатов облсовета
В Одесском облсовете подрались депутаты. Фото: "Думская"

Внеочередная сессия Одесского областного совета началась с драки.

На сессии должны избрать нового председателя собрания вместо Анатолия Урбанского, который идет в Верховную Раду, передает "Думская".

Депутат и заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблок" в заговоре и призвал блокировать трибуну. Депутаты из "Нашего края" и "Батькивщины" поддержали его.

Началась драка. У Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. Председатель попытался восстановить сессию, но его постоянно прерывали.

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В 9:59 началась настоящая драка. В зал зашла полиция. Урбанский объявил перерыв на 5 мин. В зале заметили неизвестных людей спортивной внешности.

Сессия началась в 10:04. Депутаты проголосовали за повестку дня. Председатели фракций, председатель и его заместители ушли в 301-й кабинет для проведения политических консультаций. Объявили перерыв.

Выборы 21 июля заводят в парламент 5 партий - президентскую "Слугу народа", "Оппозиционную платформу - За жизнь" Медведчука-Рабиновича, "Батькивщину" Тимошенко, "Европейскую солидарность" Порошенко и "Голос" Вакарчука. В парламент не попадает партия Олега Ляшко, "Самопомощь" и еще с десяток мажоритарщиков, которые проработали в Раде не один созыв.

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