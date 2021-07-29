Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео

На базе патрульной полиции в Полтавской области обучают полицейских из мотобатальйонов быстрого реагирования.

Для обучения в Полтаву приехали патрульные из Киева и Одессы, которые уже имели опыт управления мототранспортом. Теперь проходят углубленный курс "Управление полицейским мотоциклом", разработанный специально для патрульных.

Фото: facebook.com/poltavapolice

Помогают в совершенствовании уже приобретенных навыков по управлению мототранспортом и обучают новым инструкторы Департамента патрульной полиции Украины. Они переняли лучший опыт в канадских коллег.

Полтаву выбрали неслучайно. Именно в этом городе условия для обучения: территория временно неработающего аэропорта, а также картодром с треками, на которых патрульные будут отрабатывать навыки быстрого и экстремального вождения.

"Всего семь участников. На территории аэропорта они отрабатывают медленную езду, имитацию дорожных заторов и дворовых территорий. 10 патрульных уже прошли курс, сейчас обучается второй набор", - сказала в комментарии Gazeta.ua пресс-секретарь патрульной полиции Полтавщины Наталья Костылева.

12 июля первые выпускники - полтавские мотопатрули - вышли на дежурство.

"Их основные задачи - сопровождение, TruCAM (определение скорости движения транспортных средств с помощью специального оборудования. - Gazeta.ua) и быстрое реагирование. Например, если это какая-то ДТП с пострадавшими, или людям быстро нужна помощь. Конечно, на мотоциклах патрульные в час пик быстрее доберутся до места назначения, чем экипаж на автомобиле", - пояснила правоохранительница.

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Для тренировок, а затем и для работы патрульные используют мотоциклы Suzuki SV 650 Нынешним летом четыре таких "железных коня" Полтава получила из Киева от Департамента патрульной полиции. Мотоциклы полностью оснащены для нужд патрульных, имеют специальные проблесковые маячки и сирены, а также место для хранения приборов TruCAM.

В Киеве мотопатруль открыл четвертый сезон в первые дни мая. Основной его целью является прибытия в труднодоступные места, куда не может быстро приехать автомобильный патруль. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.