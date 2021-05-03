На столичные дороги выехал полицейский мотопатруль

В Киеве свой четвертый сезон открыл мотопатруль.
Основной его целью является прибытия в труднодоступные места, куда не может быстро приехать автомобильный патруль. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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"Опытные, быстрые и мобильные, они уже не первый год доказывают свою эффективность", - заявили в ведомстве.
Ночные и утренние богослужения в Украине прошли без происшествий. Порядок во время богослужений обеспечивали свыше 30 тысяч правоохранителей, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время богослужений большинство граждан придерживалась карантина.
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