 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2529
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1791
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1674
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3502
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2376
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25056
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
11
13
12
7
6
Показали сакральные мощи единства природы и человека
Показали сакральные мощи единства природы и человека
&quot;История семьи стала историей города&quot; - открыли выставку о фотографии в архитектуре
"История семьи стала историей города" - открыли выставку о фотографии в архитектуре
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
Во Львове на железной дороге начался пожар
Во Львове на железной дороге начался пожар
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
Видео
Все видео
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа"
Пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа"
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
Шахтеры вышли на акцию протеста
Шахтеры вышли на акцию протеста
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 477
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1647
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2196
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 963
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 13:00

Показали сакральные мощи единства природы и человека
11

  Комментировать

Марьян Пирог недавно ворвался в сакральное искусство Львова
Фото: Оксана Княжик
Первая часть символизировала собой прихожую прахрама, где хранятся страницы кодекса Хроник Ботанических Сьятих.
Вторую часть проекта показали в галерее Iconart
Посетители с интересом слушали рассказ художника
Выставка показывает философское осмысление жизни человека через призму природы.

Во львовской галерее Iconart открыли вторую часть документального проекта-кодекса Марьяна Пирога "Сакральный гербарий" .Виставка называется "Нетленные мощи ботанических сьятих" и показывает философское осмысление жизни человека через призму природы.

Первая часть символизировала собой прихожую прахрама, где хранятся страницы кодекса Хроник Ботанических Сьятих. Вторая часть о подземном храме - крипте, где хранятся нетленные мощи.

Марьян Пирог недавно ворвался в сакральное искусство Львова и работает в своем измерении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019

"На выставке показал те вещи, с которыми любой человек ознакомлен - говорит художник. - Рождество, Пасха, первое причастие, о котором знают все. Сакральный гербарий - это мои определенные внутренние, фантазийные, мистические исследования. Начинал их как элемент сбора безделушек или человеческих отходов. В проекте показал эволюцию в другую сторону, потому что начинается он тем чем человек закончил. Сакральщина гербария, то есть цветка, и есть весь окружающий мир, который несет в себе одну и ту же информацию о всем времени существования ".

В проекте можно увидеть саркофаги, раки, менсы, а также стеклянные ковчеги, в которых хранятся мощи, начиная от Сьятого зернышка до Сьятои веточки. Мир растений в размерах своих достигает незаурядного разнообразия.

Во львовском Государственном природоведческом музее НАН Украины открыли выставку "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов", первую часть уникальной выставки "Симфония жизни". Впервые за несколько последних десятилетий львовяне и гости города увидят уникальные экспонаты - доисторического мамонта или мамонта и носорога мохнатого.

Автор: Оксана Княжик
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали сакральные мощи единства природы и человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 35579
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 28310
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 11916
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 9936
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 9604
Львов
"История семьи стала историей города" - открыли выставку о фотографии в архитектуре
"История семьи стала историей города" - открыли выставку о фотографии в архитектуре
13
 Просмотров: 396
Смертельная авария на трассе: легковушку снесло в кювет
Смертельная авария на трассе: легковушку снесло в кювет Просмотров: 1026
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
12
 Просмотров: 2430
5 опасностей при восхождении на Эверест
5 опасностей при восхождении на Эверест
 Просмотров: 306
Мальчик подцепил смертельную инфекцию из-за царапин на коленях
Мальчик подцепил смертельную инфекцию из-за царапин на коленях Просмотров: 837
Больше всего комментируют
14
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
Голосов: 16
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua