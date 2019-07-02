Показали сакральные мощи единства природы и человека

Фото: Оксана Княжик

Во львовской галерее Iconart открыли вторую часть документального проекта-кодекса Марьяна Пирога "Сакральный гербарий" .Виставка называется "Нетленные мощи ботанических сьятих" и показывает философское осмысление жизни человека через призму природы.

Первая часть символизировала собой прихожую прахрама, где хранятся страницы кодекса Хроник Ботанических Сьятих. Вторая часть о подземном храме - крипте, где хранятся нетленные мощи.

Марьян Пирог недавно ворвался в сакральное искусство Львова и работает в своем измерении.

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"На выставке показал те вещи, с которыми любой человек ознакомлен - говорит художник. - Рождество, Пасха, первое причастие, о котором знают все. Сакральный гербарий - это мои определенные внутренние, фантазийные, мистические исследования. Начинал их как элемент сбора безделушек или человеческих отходов. В проекте показал эволюцию в другую сторону, потому что начинается он тем чем человек закончил. Сакральщина гербария, то есть цветка, и есть весь окружающий мир, который несет в себе одну и ту же информацию о всем времени существования ".

В проекте можно увидеть саркофаги, раки, менсы, а также стеклянные ковчеги, в которых хранятся мощи, начиная от Сьятого зернышка до Сьятои веточки. Мир растений в размерах своих достигает незаурядного разнообразия.

Во львовском Государственном природоведческом музее НАН Украины открыли выставку "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов", первую часть уникальной выставки "Симфония жизни". Впервые за несколько последних десятилетий львовяне и гости города увидят уникальные экспонаты - доисторического мамонта или мамонта и носорога мохнатого.