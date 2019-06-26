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среда, 26 июня 2019 19:34

Мамонт вернулся во Львов: открыли выставку, которую ждали 20 лет
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Выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов"
Фото: Ольга Васькив
Выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов"
Выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов"
Выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов"
Выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов"

Во львовском Государственном природоведческом музее НАН Украины открыли выставку "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов", первую часть уникальной выставки "Симфония жизни". Впервые за несколько последних десятилетий львовяне и гости города увидят уникальные экспонаты - доисторического мамонта или мамонта и носорога мохнатого. Более 20 лет они были на реставрации.

Природоведческий музей - один из старейших в Европе. Его основывал 1870 граф Владимир Дидушицкий - известный львовский зоолог. Большую часть своих средств тратил на музей, пополнение экспозиции. По его замыслу, в музее должны храниться только представители региональной фауны и флоры. Музей находится на улице Театральной, 18 в центре Львова. Не работал с 1985 до 2012 года. Фонды насчитывают более 400 000 экспонатов.

2012 музей выиграл грант на 10 млн грн от фонда Рината Ахметова. Проект называется "Динамический музей". Задача проекта "Динамический музей" фонда - чтобы лучшие мировые практики были и в украинских музеях. Гордость львовского природоведческого музея - мамонта и волосатого носорога, нашли осенью 1907 на более чем 12-метровой глубине возле села Старуня на Ивано-Франковщине.

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Мамонты и другие вымершие животные жили 10-20 тысяч лет до нашей эры в последний ледниковый период. На территории современной Ивано-Франковской было много трясины с битумов - окисленной нефти и озокерита. Тяжелые мамонты, носороги и другие животные попадали в это болото, застревали и бальзамировались в озокерите.

"Нашему мамонта 24000 лет, а носорогу - 14500 лет. Последние полгода мамонт был на реставрации. Его восстановление обошлось в полмиллиона гривен. Все работы выполняли реставраторы музея, однако из Европы закупали большинство материалов, а они недешевы. На самом деле это самка мамонта, еще совсем взрослая молодая. Находка мамонта с мягкими тканями - это сенсация в научном мире. в желудках гигантов даже были остатки пищи", - говорит кандидат биологических наук Андрей Бокотей.

В зале показывают шкуру мамонта и кости ископаемых животных того периода. Есть отдельные стенды, проекторы, мультимедийные доски с разным уровнем сложности подачи информации. Центральный экспонат следующего зала - шерстистый носорог, здесь много информации о местности возле села Старуня, где нашли уникальные находки. На выставке есть фигура кроманьонца, человека поздней каменного века и растения, которые сохранились до наших дней.

В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли фрагменты диадемы из бивня мамонта. Предполагают, что артефакт создали 45-50 тысяч лет назад.

Автор: Ольга Васькив
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