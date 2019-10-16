Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца

16 октября на Европейской площади Винницы состоялся инструктаж по оказанию первой помощи при остановке сердца. Именно в эту дату отмечают World Restart a Heart Day, или Всемирный день перезапуска сердца.

На манекенах винничане учились как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию.

"Сегодня в 27 городах Украины проходит акция. Мы покажем, как правильно установить остановку кровообращения и оказать правильно медицинскую помощь", - рассказывает Gazeta.ua инструктор европейского совета реанимации Яна Скоробогач.

По ее словам, чтобы спасти жизнь человеку, первое - проверить место. Важно, чтобы оно было безопасно и вам удобно было оказать первую помощь до приезда скорой. Далее - проверка сознания и дыхания. Человеку можно задать несколько вопросов о ее самочувствии. Если не отвечает-немедленно сердечно-легочную дефибрилляцию.

Обязательно нужно вызвать 102 и далее следовать инструкциям врача. Для выживания человеку нужна компрессия руками грудной клетки. Ее следует проводить как можно быстрее и не останавливаясь. Для этого, сложить руки в замок и положить в центр грудной клетки. Нажимать на нее глубиной 5-6 см и частотой 100-120 за одну минуту. Нажимать нужно быстро и сильно. Продолжать эти движения следует до прибытия скорой помощи.

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Каждый год около 400 000 европейцев наступает внезапная сердечная смерть (ВСС), из которых около 350 000 случаев возникают вне больницы (на улице, на работе, в местах отдыха, торговых центрах и др). На сегодняшний день, менее чем один человек из десяти переживает внезапную остановку сердца. Только в одном из пяти случаев внебольничной ВСС проводится сердечно-легочная реанимация (СЛР) свидетелями происшествия. Увеличение частоты попыток СЛР лицами, оказавшимися рядом с жертвой, с своевременно проведенной дефибрилляцией может каждый год только в Европе спасти около 100 000 человек.