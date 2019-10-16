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среда, 16 октября 2019 14:44

Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
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16 октября на Европейской площади Винницы состоялся инструктаж по оказанию первой помощи при остановке сердца. Именно в эту дату отмечают World Restart a Heart Day, или Всемирный день перезапуска сердца.

На манекенах винничане учились как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию.

"Сегодня в 27 городах Украины проходит акция. Мы покажем, как правильно установить остановку кровообращения и оказать правильно медицинскую помощь", - рассказывает Gazeta.ua инструктор европейского совета реанимации Яна Скоробогач.

По ее словам, чтобы спасти жизнь человеку, первое - проверить место. Важно, чтобы оно было безопасно и вам удобно было оказать первую помощь до приезда скорой. Далее - проверка сознания и дыхания. Человеку можно задать несколько вопросов о ее самочувствии. Если не отвечает-немедленно сердечно-легочную дефибрилляцию.

Обязательно нужно вызвать 102 и далее следовать инструкциям врача. Для выживания человеку нужна компрессия руками грудной клетки. Ее следует проводить как можно быстрее и не останавливаясь. Для этого, сложить руки в замок и положить в центр грудной клетки. Нажимать на нее глубиной 5-6 см и частотой 100-120 за одну минуту. Нажимать нужно быстро и сильно. Продолжать эти движения следует до прибытия скорой помощи.

Как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Как правильно оказывать помощь при остановке сердца

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Каждый год около 400 000 европейцев наступает внезапная сердечная смерть (ВСС), из которых около 350 000 случаев возникают вне больницы (на улице, на работе, в местах отдыха, торговых центрах и др). На сегодняшний день, менее чем один человек из десяти переживает внезапную остановку сердца. Только в одном из пяти случаев внебольничной ВСС проводится сердечно-легочная реанимация (СЛР) свидетелями происшествия. Увеличение частоты попыток СЛР лицами, оказавшимися рядом с жертвой, с своевременно проведенной дефибрилляцией может каждый год только в Европе спасти около 100 000 человек.

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Дата
16
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