Поймали вандалов, которые повредили памятник Бандере: фото

Во Львове задержали вандалов, которые облили красной краской памятник Степану Бандере.

Ими оказались студенты, которые учатся в одном из местных вузов, сообщает Нацполиция региона.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли вещественные доказательства. Злоумышленникам сообщили о подозрениях.

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"Студентов обвиняют в осквернении памятника, воздвигнутого в память лица, защищала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борца за независимость Украины в ХХ веке, участника партизанского движения, подпольщика", - сказано в сообщении.

Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.

В четверг, 11 февраля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевсовета о переименовании Московского просп. в просп. Степана Бандеры.