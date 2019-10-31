"По лодыжки дерьма и живут в нем", - рассказали подробности скандального жизни 43 собак в квартир

"По косточки дерьма и живут в нем", - рассказали подробности скандального жизни 43 собак в квартире
Зооволонтерка с Барского района Винницкой области могла бы не принять собак из Калиновки, если бы знала об их количестве.
"Обманула сама владелица собак. Думаю, у нее не было выбора. Ей сказали, что их усыпят. Она испугалась за их жизнь. Пришлось меня обмануть, потому что понимала, что если бы я услышала такое количество, то отказала бы ее", - говорит волонтер Тамара Пастух.
Когда калиновчанка привезла собак в приют, то дала средства только на ограждение и 2 тыс. грн на еду. Но это мало для 4 собак.
Защитница собак просит неравнодушных помочь вакцинами, кормом, препаратами от блох. Или по возможности помочь финансово. Карта Приватбанка: 4149 6054 6616 8960.
"Я их еще толком не откормила. Месяц или два надо, чтобы они отошли", - добавляет волонтер.
Собак обещают стерилизовать. В этом помогут калиновчане.
История с собаками шокировала местных жителей Калиновки. Соседи владелицы животных годами обивали пороги мэрии и коммунальных служб. Только в этом году решение проблемы сдвинулось с мертвой точки.
"То, что собак вывезли, хорошо. Но это половина решения проблемы. Фекалии от собак ушли под линолеум. Запах аммиака настолько въелся, что страшно. Мы не можем спокойно зайти в ванну. Прогнили трубы. Все течет в подвал. Сантехник в ЖЭКе сказал: "вы меня расстреляйте, но я больше туда не пойду". В квартире наверное по щиколотки дерьма и живут в нем", - говорит сосед.
Жители дома требуют вычистить квартиру и отремонтировать трубы.
"Все дается с боем. Они сердятся, обижены. Но так не могло дальше продолжаться. У нее же как умер муж, то она завела собачку, потом другую. Затем потихоньку расплодились друг от друга ", - добавляет мужчина.
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Зооволонтерка подорвала соцсети сообщением о собаках, которых держали в квартире в городе Калиновка Винницкой области.
К ней в приют для животных, в Барском районе, привезли из Калиновки более сорока собак. Их в своей квартире в одном из домов на улице Воссоединения удерживали мать и дочь
Перед тем в Калиновке жаловались жильцы дома по улице Воссоединения, в одной из квартир которого удерживали такое количество собак.
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