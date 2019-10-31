"По лодыжки дерьма и живут в нем", - рассказали подробности скандального жизни 43 собак в квартир

Автор: фото предоставлено Томой Пастух

"По косточки дерьма и живут в нем", - рассказали подробности скандального жизни 43 собак в квартире

Зооволонтерка с Барского района Винницкой области могла бы не принять собак из Калиновки, если бы знала об их количестве.

"Обманула сама владелица собак. Думаю, у нее не было выбора. Ей сказали, что их усыпят. Она испугалась за их жизнь. Пришлось меня обмануть, потому что понимала, что если бы я услышала такое количество, то отказала бы ее", - говорит волонтер Тамара Пастух.

Когда калиновчанка привезла собак в приют, то дала средства только на ограждение и 2 тыс. грн на еду. Но это мало для 4 собак.

Защитница собак просит неравнодушных помочь вакцинами, кормом, препаратами от блох. Или по возможности помочь финансово. Карта Приватбанка: 4149 6054 6616 8960.

"Я их еще толком не откормила. Месяц или два надо, чтобы они отошли", - добавляет волонтер.

Автор: фото предоставлено Томой Пастух

Собак обещают стерилизовать. В этом помогут калиновчане.

История с собаками шокировала местных жителей Калиновки. Соседи владелицы животных годами обивали пороги мэрии и коммунальных служб. Только в этом году решение проблемы сдвинулось с мертвой точки.

Автор: фото предоставлено Томой Пастух

"То, что собак вывезли, хорошо. Но это половина решения проблемы. Фекалии от собак ушли под линолеум. Запах аммиака настолько въелся, что страшно. Мы не можем спокойно зайти в ванну. Прогнили трубы. Все течет в подвал. Сантехник в ЖЭКе сказал: "вы меня расстреляйте, но я больше туда не пойду". В квартире наверное по щиколотки дерьма и живут в нем", - говорит сосед.

Жители дома требуют вычистить квартиру и отремонтировать трубы.

"Все дается с боем. Они сердятся, обижены. Но так не могло дальше продолжаться. У нее же как умер муж, то она завела собачку, потом другую. Затем потихоньку расплодились друг от друга ", - добавляет мужчина.

Автор: фото предоставлено Томой Пастух

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Зооволонтерка подорвала соцсети сообщением о собаках, которых держали в квартире в городе Калиновка Винницкой области. К ней в приют для животных, в Барском районе, привезли из Калиновки более сорока собак. Их в своей квартире в одном из домов на улице Воссоединения удерживали мать и дочь Перед тем в Калиновке жаловались жильцы дома по улице Воссоединения, в одной из квартир которого удерживали такое количество собак.