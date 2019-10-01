По концлагерю вблизи центра Львова водят экскурсии

Яновский концлагерь был местом массового убийства. Фото: Мария Катарина

Территория бывшего лагеря принудительных работ "Яновский" во Львове длится от нынешней Лычаковской колонии в начале Яновского кладбища.

Теперь здесь проводят экскурсии.

"Лагерь создавался для того, чтобы использовать бесплатную рабский труд заключенных всех евреев. 90% узников лагеря были евреями, а остальное - поляки или украинцы", - рассказывает историк, научный сотрудник музея "Территория террора" Андрей Усач.

На распутье Яновской дороги, ведущей к Клепарова, стоят ворота. Эти ворота можно увидеть на многих фотографиях лагеря. За ними располагались дома, где жила эсэсовская охрана лагеря. Также был дом коменданта лагеря - Вильгауса. Но он не сохранился.

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"Сама территория лагеря, где содержались узники, была разделенной. Там существовала отдельная женская зона, где были четыре барака и содержались только женщины и отдельно мужская зона, в которой были также прачечная, кухня, баня. Домов сохранилось сравнительно много, но самые интересные из них были перестроены.

Этот лагерь никогда не испытывал дефицита рабочей силы потому, что из Клепарова проходило большинство эшелонов с галицким евреями, которых везли на убийство. Поезда останавливались, открывались двери и евреев, которые выглядели физически здоровыми и работоспособными, забирали и загоняли работать. Зато евреев, которые были неработоспособными, упаковывали в вагоны и вывозили на смерть.

Многие узники умирали от тифа. Хотя здесь была больница, которую возглавлял известный во Львове довоенный врач Курцрока, но медикаментов никаких не было. В лагере был класс, где заключенных заставляли делать физическую зарядку каждое утро.

Из них формировали бригаду и выходили на улицу. Оркестр постоянно играл музыку перед тем, как должны были выходить на работу. Заключенные говорили, что ужаснее музыки в своей жизни не слышали. На самом деле, они играли идеально, потому что это были все известные музыканты. Но она была ужасной для них, потому что в таких условиях они ее слушали", - рассказал Усач.

Во львовском музее жертв тоталитарных режимов "Территория террора" показали 2 серии документального фильма "Слово праведника". В них речь идет о тех, кто спас евреев от нацистов.