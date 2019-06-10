 
Ексклюзивы
1/5
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 1764
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4455
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 351
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1818
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4510
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43293
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2115
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
6
10
9
8
20
Планировал пойти в отпуск: простились с бойцом спецназначения Максимом Олексюком
Планировал пойти в отпуск: простились с бойцом спецназначения Максимом Олексюком
Коктейли, &quot;Гуцулка Ксеня&quot; и танго: чем удивляют на оперном фестивале
Коктейли, "Гуцулка Ксеня" и танго: чем удивляют на оперном фестивале
Составили рейтинг самых красивых городов Украины
Составили рейтинг самых красивых городов Украины
С красками и мольбертами посреди улицы: стартовал проект &quot;Лучший художник&quot;
С красками и мольбертами посреди улицы: стартовал проект "Лучший художник"
Подняло теплицу и положило на крышу дома: показали жуткие фото последствий стихии
Подняло теплицу и положило на крышу дома: показали жуткие фото последствий стихии
Видео
Все видео
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2583
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4806
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 522
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1116
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1791
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 16:34

Планировал пойти в отпуск: простились с бойцом спецназначения Максимом Олексюком
6

  Комментировать

В Винницкой области попрощались с 23-летним бойцом отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Максимом Олексюком.

В Винницкой области простились с военным Максимом Олексюком
Фото: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008
В Винницкой области простились с военным Максимом Олексюком
В Винницкой области простились с военным Максимом Олексюком
В Винницкой области простились с военным Максимом Олексюком
В Винницкой области простились с военным Максимом Олексюком

Оператор-наводчик погиб во время вражеского артиллерийского и минометного обстрела на окраине поселка Новолуганское. Вражеский снаряд 122-го калибра попал и разбил окоп, где находился боец. Максим получил осколочные ранения в голову.

"По информации медиков, боец ​​был уже без сознания. Лежал в каске, которая спасла его от осколков, но от взрывной волны травмировала. К сожалению, он погиб. Тогда всех засыпало землей, их потом откапывали. Медики наши сразу сработали, зашли туда и начали оказывать помощь", - рассказывает собрат Даниил.

Военные говорят, в ту ночь обстрел из артиллерии калибром 122 миллиметра и 120 - минометов продолжался около часа. Начался внезапно, и боевики крыли очень плотно. Все это тяжелая, запрещена Минском оружие.

"Там враг часто не только нарушает режим тишины, но и использует запрещенное мощное оружие. Перемирие - это лишь одно слово. Как стреляли, так и стреляют", - рассказывает боец ​​отдельного отряда специального назначения "Азов" Даниил.

Боец с позывным "Максон" полтора года назад подписал контракт с отдельным отрядом специального назначения "Азов". Совершил десятки боевых выходов. За несколько дней Максим планировал идти в отпуск и поехать домой. Все мечтал - купить автомобиль. Сегодня в последний путь на коленях юного защитника провожали сотни людей, собратьев с криками "Слава"! Похоронили его в родном городе Казатин - на аллее славы со всеми воинскими почестями.

"Это молодой парень, не побоялся войны. Очень позитивный, всегда имел свою точку зрения и очень настаивал ее всегда отстаивать. Очень хорошим человеком он был, всегда помогал", - рассказывает друг детства Александр.

"Максим, очень веселый, дружелюбный, надежный, целеустремленный, мог выйти из какой - либо ситуации. Cпортом там занимались: бегали, на турники ходили, брусья", - рассказывает собрат с позывной Бродяга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днипро прилетел борт с 10 тяжелоранеными бойцами

10 июня во Полтаве попрощались с 28-летним Дмитрием Пруглом, позывной "Круглый". Старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом полка "Азов" погиб 7 июня недалеко Новолуганское результате ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела наемниками РФ позиций подразделения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Планировал пойти в отпуск: простились с бойцом спецназначения Максимом Олексюком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Украинский командир погиб в бою.

Самое читаемое
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 33093
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 25785
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 17533
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 10 Просмотров: 12370
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 11952
Винница
Украинский командир погиб в бою.
Украинский командир погиб в бою.
 Просмотров: 468
Отпустили под смешной залог мужчин, которые требовали от фермеров $240 тыс
Отпустили под смешной залог мужчин, которые требовали от фермеров $240 тыс Просмотров: 2007
В реку Рось попали отравляющие вещества
В реку Рось попали отравляющие вещества
 Просмотров: 3114
В единственном городе Украины появился итальянский вид транспорта
В единственном городе Украины появился итальянский вид транспорта
 Просмотров: 1494
Рассказали, каким грузовикам разрешили ехать в жару автомагистралями
Рассказали, каким грузовикам разрешили ехать в жару автомагистралями
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
29
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
15
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
10
Сын Ющенко открыл ресторан
10
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Голосов: 159
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua