Планировал пойти в отпуск: простились с бойцом спецназначения Максимом Олексюком

В Винницкой области попрощались с 23-летним бойцом отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Максимом Олексюком.

Фото: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008

Оператор-наводчик погиб во время вражеского артиллерийского и минометного обстрела на окраине поселка Новолуганское. Вражеский снаряд 122-го калибра попал и разбил окоп, где находился боец. Максим получил осколочные ранения в голову.

"По информации медиков, боец ​​был уже без сознания. Лежал в каске, которая спасла его от осколков, но от взрывной волны травмировала. К сожалению, он погиб. Тогда всех засыпало землей, их потом откапывали. Медики наши сразу сработали, зашли туда и начали оказывать помощь", - рассказывает собрат Даниил.

Военные говорят, в ту ночь обстрел из артиллерии калибром 122 миллиметра и 120 - минометов продолжался около часа. Начался внезапно, и боевики крыли очень плотно. Все это тяжелая, запрещена Минском оружие.

"Там враг часто не только нарушает режим тишины, но и использует запрещенное мощное оружие. Перемирие - это лишь одно слово. Как стреляли, так и стреляют", - рассказывает боец ​​отдельного отряда специального назначения "Азов" Даниил.

Боец с позывным "Максон" полтора года назад подписал контракт с отдельным отрядом специального назначения "Азов". Совершил десятки боевых выходов. За несколько дней Максим планировал идти в отпуск и поехать домой. Все мечтал - купить автомобиль. Сегодня в последний путь на коленях юного защитника провожали сотни людей, собратьев с криками "Слава"! Похоронили его в родном городе Казатин - на аллее славы со всеми воинскими почестями.

"Это молодой парень, не побоялся войны. Очень позитивный, всегда имел свою точку зрения и очень настаивал ее всегда отстаивать. Очень хорошим человеком он был, всегда помогал", - рассказывает друг детства Александр.

"Максим, очень веселый, дружелюбный, надежный, целеустремленный, мог выйти из какой - либо ситуации. Cпортом там занимались: бегали, на турники ходили, брусья", - рассказывает собрат с позывной Бродяга.

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10 июня во Полтаве попрощались с 28-летним Дмитрием Пруглом, позывной "Круглый". Старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом полка "Азов" погиб 7 июня недалеко Новолуганское результате ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела наемниками РФ позиций подразделения.