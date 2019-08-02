Пикет за импичмент Зеленского: суд изменил приговор ровенским активистам

Активистов из Ровно оправдали. Фото: i.uaportal.com

Дарью Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка из Ровно, которые в мае протестовали с плакатами в центре города, признали невиновными.

Активисты призвали президента Владимира Зеленского к импичменту, за что суд решил их не наказывать, пишет ТСН.

Протоколы о нарушении порядка проведения мирных собраний отменили.

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Суд решил, что обстоятельства и состав административных правонарушений отсутствуют.

В Ровно 2 активиста доставили в отделение полиции за митинг против президента Владимира Зеленского. В полиции оказались 20-летний парень и 16-летняя девушка, у которых на одном из плакатов было написано об импичменте новому президенту.