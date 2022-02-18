Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня на Мемориале Небесной сотни во Львове прошла акция "Ангелы памяти". Ее провели, чтобы почтить память героев Майдана. Подобное мероприятие состоялось и в Киеве.

Дети из разных школ города и родственники Героев Небесной сотни - развешали собственноручно сделанных бумажных ангелов на стенде с изображениями погибших майдановцев, сообщает Gazeta.ua.

"Акция "Ангелы памяти" проходит уже пятый год подряд, а на этом Мемориале уже в третий раз. Могу сказать, что столько людей, сколько собирается во Львове на эту акцию - не собирается ни в одном городе Украины. Акция стала всеукраинской и это благодаря всем нам. Тем, кто ежегодно приносит ангелочков и рассказывает детям о Героях Небесной сотни", - сказала руководитель Музея достоинства во Львове, дочь Героя Небесной сотни Андриана Дигдалович.

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Почетный караул Национальной академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного торжественно поднял Государственный флаг под исполнение оркестром академии гимна Украины.

После того как духовенство совершило поминальную панихиду, присутствовавшие на Мемориале зажгли лампадки.

"Сегодня внимание всего мира приковано к Украине. Стоит вопрос — сумеем ли мы противостоять той армаде, которая давит на нас? В 2014 году Герои Небесной сотни начали писать новую страницу нашей истории. Тогда, без оружия, своими телами они остановили этот диктат. Потому что с нами была Божья милость. Сегодня они ангелы. Я очень горд, что здесь каждый день есть люди. Ежедневно люди идут вдохновленные, потому что это наша славная история. Сегодня уникальный момент для нашей страны. Если мы будем едины, если будем готовится, никогда враг не посмеет нападать. Он чувствует силу. Мы должны быть сильны как никогда. В этой нашей большой силе дух Героев Небесной Сотни", - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

С 18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции достоинства. В течение трех дней в центре Киева в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибли более 100 человек. Десятки майдановцев пропали без вести, а более тысячи получили ранения.