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пятница, 18 февраля 2022 10:11

Экскурсия по местам памяти и спектакль французского режиссера о Майдане: пройдут мероприятия в честь Небесной сотни

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Традиционно 18-20 февраля в Киеве чтят память погибших во время Революции достоинства. В эти дни в столице покажут ряд кинолент о героях Небесной сотни, о военных действиях на Донбассе и оккупации Крыма. Иллюстратор Александр Комьяхов проведет экскурсию "Мальована історія Майдану", а писательница Светлана Терейковская презентует третий том издания "Небесна сотня. Життєписи". В Национальном центре "Украинский Дом" покажут спектакль французского режиссера Клемана Перетятка - "Майдан инферно".

Gazeta.ua расскажет об событиях в память о погибших Героях18-20 февраля.

Дань памяти Героям Небесной сотни

Программа на 18 февраля

Экуменическая поминальная служба по Героям Небесной сотни

Где: Экуменический храм Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников, Аллея Героев Небесной Сотни, 6
Время:11:00 - 19:00

Экспозиция "Назустріч свободі!"

Где: Информационно-выставочный центр Музея Майдана, майдан Независимости, 18/2, 1-й этаж.
Время: 11:00 - 13:00

Ангелы памяти-2022. Мировая тихая акция. Территория А - ежегодная акция в память о погибших во время Революции достоинства

Где: Аллея Героев Небесной Сотни, возле Экуменического храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников.
Время: 11:00 - 19:00

Выставка "МИСТЕЦЬКИЙ БАРБАКАН. Ретроспекція" в Галерее протестного искусства

Где: Галерея протестного искусства, ул. Липская, 16
Время:13:00

Презентация документальной выставки "Справи Майдану: на шляху до правосуддя та історії"

Где: Аллея Героев Небесной Сотни (возле моста).
Время: 13:00 - 15:00

Выставка под открытым небом "Мальована історія Майдану"

Где: майдан Независимости.

Время: 17:00 - 18:30

Характеры Достоинства: презентация новых роликов о Героях Небесной сотни

Где: Информационно-выставочный центр Музея Майдана, майдан Независимости, 18/2, 2-й этаж.
Время: 17:00 - 22:00

Годы войны и любви: художественный проект, посвященный Революции достоинства и войне на Востоке Украины

Где: кинотеатр "Братислава", ул. Александра Архипенко, 5, 2-й этаж, кинозал.
Время: 19:00 - 19:45, 20:00 - 21:00

Панихида за Небесной сотней и Марш памяти, возложение цветов и зажигание лампадок

Где: Михайловский Златоверхий собор, ул. Трехсвятительская, 8, Киев.

Время: с 19:00.

Программа 19 - 20 февраля

"Роки війни та любові. 2013-2022"

В кинотеатре "Братислава" покажут фильмы о Революции Достоинства и войне на востоке. В программе: "Небо падає" кинообъединения Babylon'13, "Зима, що нас змінила. Коктейлі Грушевського", режиссера Александра Стеколенко. А также "Зима, що нас змінила. Межигір'я. Батіна хата", режиссер Юлии Шашковой; "Зима, що нас змінила. Небесна сотня", режиссеров Юлии Гонтарук и Романа Любого.

Где: ул. Александра Архипенко, 5

Время: 17:00 - 20:00 18 февраля

"Любов під час війни"

Выставка фоторабот из фондов Национального Музея Революции Достоинства. Проект призван рассказать о том, почему российско-украинская война не сломила и не может сломить волю нашего народа. В кинотеатре "Братислава" в течение трех дней будут показывать фотографии Сергея Марченко, Ивана Любыша-Кирдея, Бориса Максименко, Богдана Пошивайло, Максима Белоусова, Александра Комьяхова, Алексея Фурмана и других.

Вход свободный.

Где: ул. Александра Архипенко, 5

Время: 20:00 18 февраля

Фильмы, освещающие новую историю

Показ кинолент о Революции достоинства и войну на Востоке Украины: "Переломний момент. Війна за демократію в Україні", режиссеры Марк Джонатан Гаррис и Олесь Санин, "Крим. Як це було", режиссер Константин Кляцкин, "Кіборги. Герої не вмирають", режиссер Ахтем Сеитаблаев, "Позивний "Бандерас", режиссер Заза Буадзе.

Где: ул. Александра Архипенко, 5, 2-й этаж, кинозал

Время: 12:00 - 13:00 19 февраля

Экскурсия по местам комикса Комяхова "Тато"

"Мальована історія Майдану" - кураторская экскурсия Александра Комьяхова уличной выставкой, созданной на основе его графического романа "Тато". На выставке герои художника проходят через испытания, которые пришлось преодолевать тысячам майдановцев.

Автор: facebook
  На Майдане проведут экскурсию местами комикса "Тато"
На Майдане проведут экскурсию местами комикса "Тато"

Где: возде монумента Независимости

Время: 12:00 19 февраля

"Небесна Сотня. Життєписи"

Презентация третьего тома издания с участием автора Светланы Терейковской, поэтессы Татьяны Домашенко и певца Виорела Котика. Эта книга - своеобразная летопись, позволяющая познакомиться с погибшими героями. Узнать, как и почему каждый из них присоединился к протестам на Майдане.

Где: майдан Независимости, 18/2, 2-й этаж

Время: 15:00 19 февраля

"Майдан инферно" - спектакль французского режиссера о Революции достоинства

Спектакль по пьесе украинского драматурга Неды Нежданной поставит режиссер из Франции Клеман Перетятко. Сюжетная линия следует перекрещенными судьбами украинских революционеров от Майдана до начала российско-украинской войны. Постановка совмещает документальный, виртуальный театр и средневековую мистерию. Возрастные ограничения спектакля - 16 лет. Для просмотра зрителям нужно зарегистрироваться здесь.

Где: ул. Крещатик, 2, 1-й этаж, Национальный центр "Украинский Дом"
Время: 16:00 20 февраля

Полный список анонсов событий относительно почтения памяти павших на Майдане можно просмотреть здесь.

Художник Александр Комьяхов рассказал, что читателям до сих пор сложно касаться темы Майдана. Графический роман "Тато" не могут читать те, кто являлся активным участником событий. В комиксе подробно воспроизвели ход событий на Майдане 2013-2014 годов. Исторические события Революции достоинства описываются на фоне отношений в одной семье. Роман вышел в издательстве "Люта справа".

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