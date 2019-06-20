Пациенты начнут оценивать работу врачей через приложение

Пациенты начнут оценивать работу врачей. Фото: Depo.вінниця

В Виннице пациенты смогут оценить работу врачей через QR-код.

Винницким врачам презентовали электронный сервис "Revizion". Это система оценки деятельности заведения его клиентами, - сообщает Depo.винница.

Сервис уже действует в различных заведениях, его тестируют в здравоохранении.

"Этой системой уже пользуются медицинские учреждения Житомира и Львова, а в Виннице она проходит тестирование в центре первичной медико-санитарной помощи № 2. Именно в этом центре и состоялась презентация новшества ", - сообщила заместитель винницкого городского головы Галина Якубович.

Теперь на дверях каждого кабинета размещена табличка с QR-кодом и фамилией врача. Пациент может оставить отзыв или оценить работу врача. Для этого нужно с помощью смартфона сканировать код и тогда на экране гаджета высветятся критерии, по которым можно оценить работу врача, а также написать отзыв собственными словами. Отзыв попадает к семейному врачу и к главному врачу учреждения.

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Если пациент не хочет авторизоваться - можно оставить анонимное сообщение. Тогда его контакты видеть только главный врач, а семейный (работу, которого оценивают) нет.

По мнению разработчика сервиса, следует связаться с жалобщиком, чтобы выяснить ситуацию и исправить ее, но при этом не провоцировать негативное отношение врача к пациента.Автор разработки считает, что стоит общаться и с теми, кто оставляет положительные отзывы, то есть благодарить им, а врача, который получает много положительных отзывов, поощрять.

Во время тестирования сервиса в ЦПМСД № 2 за месяц было получено 80 отзывов. Винницкие врачи, которые нашли возможность прийти на презентацию, получили собственные смартфоны и попытались воспользоваться, сканировали QR-код, показанный на экране. Разработчик сервиса подробно объяснял, как действует система.

В селе Малая Жмеринка Жмеринского района Винницкой области 23-летний Николай Костылев спас двух девушек в заиленном ставку. Одна из них сейчас находится в реанимации.