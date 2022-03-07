Оккупанты ударили ракетами по Николаеву: есть погибшие и пропавшие без вести

Захватчики попали крылатой ракетой в казарму в Николаеве. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Николаеве захватчики попали крылатой ракетой "Калибр" в местную казарму. В результате взрыва погибли восемь человек, еще восемь считаются пропавшими без вести. 19 человек – ранены.

Сегодня, 7 марта, в 5:00 оккупанты атаковали Николаев. Крылатая ракета "Калибр" полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме спали. Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

"По жильцам собираем данные. Редкие засранцы, злой невероятно. Но мы им все вернем", - сказал он.

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Глава области добавил, что сегодня украинские защитники героически отбили город.

"Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали. Но жертвы именно из-за циничного удара в 5:00 по городу. Есть ущерб по инфраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы – это ужасно", - подчеркнул Ким.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.