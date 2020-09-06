Одесситка оставила 3-летнего сына без еды и воды в квартире на несколько дней

В Одессе женщина закрыла в квартире трехлетнего ребенка и ушла на несколько дней. Соседи заподозрили неладное и вызвали полицию, потому что у них начала капать вода с потолка.
Правоохранители пробили в дверях дырку, чтобы спасти малыша. По словам очевидцев, ребенок был грязным, в ссадинах и очень голодный - он под кроватью жевал пакет с сахаром, сообщает 24 канал.
"В квартире была антисанитария, не было еды. Это самое страшное, что увидели работники правоохранительных органов и соцслужбы - ребенок был грязным, ходил в туалет туда, где мог ходить", - рассказала руководитель службы по делам детей горсовета Одессы Юлия Никандрова.
Ребенок в поисках пищи и воды открыл кран в квартире и затопил соседей, что и спасло его от голодной смерти.
Мальчика по имени Вова поместили в детский дом. Суд состоится через месяц - это время дали его матери на то, чтобы навести порядок в квартире и найти постоянную работу.
Впоследствии в службу пришла мать малыша и требовала вернуть ей сына. По информации полиции, она употребляет наркотики.
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