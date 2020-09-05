Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери

Фото: rv.npu.gov.ua

На территории Белокриницкого сельского совета вблизи Ровно 44-летняя женщина застрелила 45-летнего мужа, ранила 13-летнюю дочь, а затем выстрелил себе в голову.

Трагедия произошла в доме семьи около 4 утра 5 сентября. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина выстрелила в мужа и в дочку. Пострадавший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от травм владелец дома погиб. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. А 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали. Их жена и мать пыталась покончить жизнь самоубийством. Она порезала себе руки и выстрелил в голову. Ее нашли без сознания", - сказано в сообщении.

Семья характеризуется положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью. Сейчас женщина находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное. Ее дочь оперируют.

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Убитого звали Юрий Игнатюк. Он имел строительный бизнес в Ровно. Его жену зовут Ирина, рассказала местная журналистка Виктория Мамотюк.

"Пуля попала мужчине в сонную артерию. Тогда женщина трижды стреляла в свою 13-летнюю дочь, в том числе выстрел в спину. Ребенка сейчас оперируют, он в тяжелом состоянии. Затем эта горе-мать выстрелила себе в висок. Но она в реанимации и стабильном состоянии. Не знаю, что ее побудило к таким действиям. И что бы могло такое случиться, чтобы убивать своего ребенка. Но из собственных источников знаю, что папа с ребенком хотел ехать на море и не хотели взять с собой маму. Из-за этого возник конфликт", - рассказала Виктория Мамотюк.

С места происшествия эксперты изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера. Мотивы такого поступка женщины устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

38-летний житель села Заволока Сторожинецкого района позвонил в полицию и сообщил, что убил топором свою 36-летнюю жену и задушил 1,5-летнюю дочь. Потом пытался повесится в саду, но оборвалась веревка. Без матери остались еще 3 дочери.