Очереди в магазины оружия и чтобы сдать кровь: как Львов отреагировал на нападение Путина - фото

Фото: Валерий Шмаков

В первый день российского вторжения паники у населения Львова нет.

Утром были большие очереди в банки, банкоматы, аптеки и за артезианской водой. В супермаркетах люди массово скупали крупы, макароны, хлеб, муку и яйца. Также возникли очереди автомобилей у АЗС. В спальных районах утром наблюдались пробки, водителям помогали разъехаться регулировщики. Водители также вежливо пропускают автомобили скорой помощи и полиции.

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В то же время очереди стоят и в магазины оружия, а также в коридорах Львовского областного центра службы крови. Львовяне пришли сдавать кровь для раненых украинских военных.

В центре города людей мало, по площади Рынок гуляют немногочисленные туристы. Большинство кафе и ресторанов закрыты или пусты. В храмах Львова тоже людей немного. Местные жители заходят только ненадолго помолиться.

Общественный транспорт курсирует в обычном режиме. Админздания и аэропорт усиленно охраняют.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.