24 февраля – начало конца режима Путина

21 февраля Украина избежала смертельной опасности – РФ вышла из Минских соглашений. Напомню слова министра МИД РФ Сергея Лаврова: "Мы не позволим Украине спрыгнуть с крючка Минских соглашений. Пусть на нем извивается". Чего при каждом случае требовала от Украины РФ? Выполнения Минских соглашений. О чем все время кричали все ватники и предатели на пророссийских телеканалах в Украине? Киев не выполняет Минские соглашения! Каких шагов от Украины добивались лидеры Германии и Франции? Выполнения Минских соглашений. И здесь такой облом!

21 февраля Владимир Путин провел заседание Совета национальной безопасности и обороны РФ и выступил с "Обращением к нации". Украина, утверждал президент России, – это изобретение большевиков, в первую очередь Владимира Ленина. Следовательно, Украина, по сути, не имеет права на существование – это, так сказать, историософская часть соображений оратора. И вторая часть – Украина не выполняет Минские соглашения. Соответственно, Россия вынуждена признать ЛДНР, спасая "народ Донбасса" от геноцида.

В тот же день президент РФ подписал указы "О признании Луганской Народной Республики" и "О признании Донецкой Народной Республики". Также, сообщает сайт президента России, Путин подписал договора о "дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" с так называемыми руководителями ДНР Денисом Пушилиным и ЛНР Леонидом Пасечником. Пусть "дружат и сотрудничают". Кремль претендовал на мировую гегемонию, а докатился до "взаимопомощи" с фейковыми "республиками". Путин грезил новой Ялтой. Представлял, как он разделяет мир с президентом США Джозефом Байденом и генсеком компартии Китая Си Цзиньпином, а теперь "перетирает вопросы" с Пушилиным и Пасечником. На мой взгляд, именно в этой компании ему и место.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

22 февраля Госдума единогласно ратифицировала договора о сотрудничестве с так называемыми ЛДНР. О том, что признание этих псевдореспублик, фактически, означает выход РФ из Минских соглашений, уже сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У двух президентов – Порошенко и Зеленского, – написал тот в своем Telegram-канале, – были возможности и время реализовать Минские соглашения. Но это не сделано". Именно поэтому РФ признает ЛДНР.

В настоящее время о признании так называемых ЛДНР известили только российские марионетки Абхазия и Южная Осетия, а также Венесуэла, Никарагуа и Сирия. После реструктуризации госдолга в $2,3 млрд, к странам, согласившимся с тем, что на оккупированных Россией территориях Украины существуют суверенные государства, присоединилась и Куба. Это те же страны, которые уже признали легитимность аннексии Крыма.

При такой международной поддержке, РФ начала передислокацию дополнительных вооруженных подразделений на оккупированные территории Донбасса. Кстати, поражает контраст. В декабре 2019 года по Керченскому мосту в Симферополь прибыл первый поезд. Массовка отработала по всем канонам мелодрамы: слезы, аплодисменты, объятия. В ночь с 21 на 22 февраля массовка приветствовала и российских военных в Донецке. Вяло. Ни истерических слез благодарности. Ни маниакальных криков о победе над укрофашистами. Походило все на любительское видео. Неужели пропагандистская машина дает сбой? Да. СНБО и Госдума одобрили решение Путина признать псевдореспублики ЛДНР. Но российский истеблишмент не понимает этого решения. У кремлевских идеологов и стратегов гибридной войны ступор. Они не видят логики, которой руководствуется Путин, и цель России. И это свидетельствует о серьезном кризисе доверия, с которым, не ожидая этого, уже столкнулся президент РФ.

Это очень принципиальная тема. И дальше мы к ней вернемся. Теперь отметим реакцию сознательных стран на действия РФ.

Первый отклик появился уже 21 февраля. На сайте Белого дома обнародована стенограмма онлайн-конференции членов администрации – "Background Press Call by Senior Administration Officials on Russia and Ukraine" ("Предварительная пресс-конференция чиновников администрации по России и Украине"). Тема обсуждения – "Обращение президента России к нации", заседание СНБО РФ и признание Россией суверенитета ЛДНР. Какие имена скрываются за псевдо "Модератор", "Старший член администрации", "Старший чиновник" и т.д. – неизвестно. Но высказывания высокопоставленных должностных лиц достойны внимания.

Вот красноречивая оценка "Обращения" Путина: "Это не была речь о безопасности России. Это было нападение на саму идею суверенной и независимой Украины". Путин "дал понять, что видит Украину исторической частью России, и сделал ряд ложных заявлений относительно намерений Украины, которые казались направленными на то, чтобы послужить оправданием возможных военных действий. Это была речь к народу России с целью оправдать войну, на самом деле, он в очередной раз пригрозил войной".

Уже из стенограммы стало известно об указе президента США, которым вводятся ограничения на любые инвестиции и торговые операции с так называемыми ДНР и ЛНР. Все физические и юридические лица, нарушающие запрет, будут подпадать под санкции.

Не думаю, что американские предприниматели расстроились, узнав о таких ограничениях. Огорчаться стоит украинским дельцам, которые ведут бизнес на оккупированных территориях.

22 февраля с кратким заявлением выступил президент США. В ответ на агрессивные действия РФ под санкции попадают: суверенный долг России и два государственных банка – ВЭБ и "Промсвязьбанк". РФ теряет возможность занимать денежные средства и размещать облигации госзайма на западных фондовых рынках. Анонсированы санкции против российских элит: "Они также участвуют в коррупционной политике и должны страдать". США будут настаивать на приостановке Германией сертификации "Северного потока-2". Украине будет предоставляться военная помощь. НАТО усилит обороноспособность стран Балтии. Санкции, подчеркнул Байден, согласованы со странами Альянса

К санкциям, которые вводят США, уже присоединились Канада и Япония. Совершенно очевидно, что это только начало давления на РФ. Продолжение следует.

В настоящее время важны не только меры, прибегая к которым США противодействуют РФ, но и слова Байдена. Вот его оценка российской политики: "Россия просто отрезает часть Украины".

Несколько слов о санкциях в отношении российских финансовых учреждений. ВЭБ, который до 2018 года назывался "Внешэкономбанк", не является собственно банком. Это так называемая "государственная корпорация развития". В группу ВЭБ входят компании Роснано, "Сколково", "Фонд содействия инновациям" и т.д. Как отмечает директор корпорации Игорь Шувалов, получение прибыли – не является приоритетом ВЭБ. Кстати, это тот Шувалов, который, посетив в Казани новостройку с мини-квартирами по 20 квадратных метров, пренебрежительно сказал: "Это смешно, но люди такие квартиры покупают". Конечно, Шувалову смешно. Он один из самых влиятельных российских олигархов.

ВЭБ – это большая стиральная машина. В нее вливаются государственные деньги, которые затем растекаются по частным карманам. Вот статистика: 2017 год, чистый ущерб – более 200 млрд руб; 2018 год, ущерб – более 175 млрд руб; 2019 год, ущерб – более 18 млрд руб. Чем закончилась борьба за рентабельность – неизвестно. Статистику просто засекретили.

"Промсвязьбанк" входит в десятку крупнейших банков РФ. Это финансовое учреждение, при посредничестве которого осуществляются операции по, прежде всего, военным контрактам. Недаром Байден назвал его милитари-банком. Пикантная деталь: филиал "Промсвязьбанка" до сих пор действует в Киеве. Адрес: ул. Шелковичная, 42/44. Народные депутаты и топ-чиновники, конечно, знают об этом. Потому что филиал совсем рядом с Верховной Радой, Кабмином и Офисом президента.

А теперь краткий итог. С хорошей речью выступил Джо Байден. Только 9 минут, но по существу. А суть такова: санкции против суверенного долга РФ уже вводились и никоим образом не повлияли на ситуацию – это во-первых. Во-вторых, неизвестны все детали ограничений на государственные заимствования РФ. И третье, стиральная машина под названием ВЭБ, как работала – так и будет работать. Деньги за продажу нефти, газа, леса, руды, стали, зерна закачиваются в госбюджет, а оттуда через ВЭБ, "Промсвязьбанк" и другие прокладки перераспределяются по карманам ближайшего окружения Путина. И санкции никак этому не помешают.

А теперь хорошие новости. 22 февраля канцлер Германии сообщил о приостановке сертификации "Северного потока-2". ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, которые 15 февраля голосовали за обращение к Путину о признании так называемых ЛДНР. Под персональные санкции должны попасть и 27 чиновников РФ. Как иронически твитнул на этот счет Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель: "Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене". Важно, на мой взгляд, и заявление Борреля о вероятности санкций в отношении военных, причастных к вторжению в Украину.

Борис Джонсон сообщил о санкциях в отношении пяти российских банков: "Россия", "ИС Банк", "Генеральный банк", "Промсвязьбанк" и "Черноморский банк". Персональные санкции введены в отношении Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенберга. А это – ближайший круг Путина.

Острие санкционной политики США, ЕС и Британии направлено против финансового сектора и российской элиты. Впрочем, все это сплошное дежавю. Вячеслав Сурков – идеолог войны против Украины – уже давно в санкционном списке. Но это не мешало ему посещать Вашингтон для переговоров с американскими визави. Под санкциями и олигарх Роман Абрамович. Впрочем, он уже получил израильский паспорт. И теперь к нему нет никаких претензий.

Удастся ли вбить клин между Путиным и его ближайшим окружением? Прислушаются ли российские чиновники к словам Байдена: все, кто в России принимают решения, должны осознать ответственность за мир в Европе?

Сложно ответить на этот вопрос. Но думаю, что такой шанс есть. К примеру, 31 января с заявлением против войны с Украиной выступил генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. В сантиментах к Украине Ивашова заподозрить сложно. Типичный милитарист и шовинист. Что, однако, придает ему авторитет в соответствующих кругах. В течение февраля радиостанция "Эхо Москвы", входящая в холдинг "Газпром-Медиа", предоставляла ему эфир, привлекая внимание к чисто военной аргументации против интервенции в Украину.

3 февраля на страницах "Независимого военного обозрения" – популярного среди военных приложения "Независимой газеты" – вышла статья "Прогнозы кровожадных политологов. О восторженных ястребах и торопливых кукушках". Вот как издание представило своего автора: "Михаил Ходаренок – экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник". Ходаренок ныне также является гостем эфиров "Эхо Москвы". И что немаловажно, в общении с ним журналисты весьма комплиментарны. Суть рассуждений: в войне с Украиной надеяться на блицкриг – не только глупость, но и стратегическое заблуждение. Цитата: "Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время коренным образом не соответствует национальным интересам России".

Заявление Ивашова и статья Ходаренко появились синхронно. Следовательно, имеет место вброс в информационное пространство определенных тезисов – свидетельств того, что в военных кругах негативно относятся к продолжению войны с Украиной.

Показательно и заседание СНБО РФ под председательством Путина. Наверное, более унизительное действо смог бы сделать только диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.

Кремль. Колонный зал. Путин за белым столом. На большом расстоянии от него на стульчиках сидят члены СНБО. Путин каждому дает слово и каждый произносит отведенный ему монолог.

Но и в этом политическом спектакле произошли сбои. Выступление вице-премьера РФ Дмитрия Козака. По сценарию он должен был осудить Украину, которая не выполняет Минские соглашения. И он старался. Даже больше, чем нужно. Говорил долго и путано. Сбивался на просторечие. Жаловался на сложности переговоров с Украиной. И в конце вообще допустил непоправимую ошибку: попросил разрешения высказать свое мнение относительно целесообразности признания так называемых ЛДНР. Взгляда Путина было достаточно, чтобы он умолк и вернулся на стульчик.

Николай Патрушев – директор ФСБ, секретарь СНБО РФ. Признание ЛДНР является актуальным вопросом. Но. Как сообщил министр МИДа Сергей Лавров, Белый дом выступил с инициативой новой встречи президентов США и России. Во время этой встречи, предложил Патрушев, нужно выработать реальный план достижения мира на Донбассе. В противном случае Россия признает Л/ДНР.

Что означает эти слова? Они на вес золота! Директор ФСБ выступил против решения Путина признать ЛДНР. И что интересно: Путин промолчал.

Михаил Мишустин – премьер-министр РФ. Мы готовы к санкциям. Более того, нужно идти на обострение ситуации, потому что санкции стимулируют импортозамещение. Но. Надо прислушаться к предложению Патрушева. И если США не пойдут на диалог с Россией – признавать ЛДНР.

Путин: Спасибо. Итак, вы поддерживаете предложение".

Мишустин не отреагировал на реплику президента.

Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки. Диалог Путина и Нарышкина будет цитироваться во всех исторических фильмах – прежде всего кинокомедиях.

Ничего, вроде, не предвещало беды. Кроме разве что заметной взволнованности руководителя внешней разведки. Он отметил, что уже не раз докладывал: президент Украины выполнять Минские соглашения не собирается. Этим должно было закончить выступление. И вдруг добавил:

– Я бы согласился с предложением Николая Платоновича [Патрушева]: дать нашим западным партнерам еще один шанс – в кратчайшие сроки заставить Киев выполнить Минские соглашения. В противном случае – принять обсуждаемое решение.

– Что значит "в противном случае"? – перебил его Путин. – Вы предлагаете начать переговорный процесс? – спросил, улыбаясь, Путин.

– Нет. Я… – прохрипел Нарышкин.

– Или признавать суверенитет? – продолжил свой вопрос Путин.

– Я… – Нарышкин буквально давился звуками, которые пытался вытолкать из собственной глотки.

– Говорите прямо!

– Я поддержу предложение…

– Поддерживаю или поддержу? Говорите прямо! – сказал с прижимом и неизменной улыбкой Путин.

– Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации! – выпалил от испуга Нарышкин.

– Мы об этом не говорим, – едва удержавшись от смеха, сказал Путин. – Мы говорим о признании их независимости.

– Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

"И страшно и радостно", написал когда-то Лев Толстой. И смешно, и грустно. Думаю, Нарышкин как раз перечитывает рассказ Чехова "Смерть чиновника".

А потом выступил наивный, но лихой, идиот Владимир Колокольцев – министр внутренних дел. В Киеве говорят, что они подписали Минские соглашения, потому что их армия потерпела поражение. Однако акт капитуляции следует соблюдать! Вывод: ЛДНР следует признавать в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Переплюнул Колокольцева только Виктор Золотов – руководитель Национальной гвардии РФ. Цитирую слова этого воины: "У нас нет границы с Украиной. У нас есть граница сСША. Они все – вассалы США. Надо идти дальше".

А теперь вывод. Санкционная линия на раскол российской элиты – верная. Вспоминая высказывание Бабеля, "те, в ком еще ночевала совесть" и просто прагматики понимают, что признание псевдореспублик ЛДНР – авантюра. По меньшей мере, кабмин и спецслужбы не поддерживают новый виток военного противостояния с Украиной. Патрушев, конечно, – не Берия. Но фразу "Хрусталев, машину!", наверное, знает.

Это война. Мы знаем, за что сражаемся. За свою страну и родных. А за что воюют россияне?

Сегодня, 24 февраля, в 5 утра, Россия начала обстрел объектов военной инфраструктуры Украины. Началось сражение за воздух. На Донбассе ПВО Украины сбили семь российских самолетов и вертолет. На границе с РФ и Беларусью идут бои. На некоторых участках украинские пограничники вынуждены отступать.

Это война. Мы знаем, за что сражаемся. За свою страну и родных. А за что воюют россияне? За геополитические грезы Путина? Украина выстоит. 24 февраля – это начало конца путинского режима.