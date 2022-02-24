Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу

Потерь среди ВСУ на сегодняшний день нет – главнокомандующий Залужный. Фото: facebook.com/CinCAFU

Президент Владимир Зеленский отдал приказ Вооруженным Силам Украины наносить максимальные потери российским захватчикам.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в Facebook.

"Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди защитников Украины в настоящее время (09:46. - Gazeta.ua) нет", - написал Залужный.

Он заверил, что силы обороны Украины оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. По его словам, ситуация контролируема, а российские войска понесут потери.

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"В районе проведения операции Объединенных сил сбиты пять самолетов ВКС РФ и два вертолета, подбиты два танка, уничтожены несколько грузовиков вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ записал видеообращение.

"Русским военным здесь делать нечего. Это наша земля. Мы ничего не делаем в Российской Федерации. Не планируем, не захватываем российские земли. Но свою будем защищать", - сказал Залужный в своем видеообращении.

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.