Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев

Фото: Валерий Шмаков

26 мая во Львове прошел торжественный марш по случаю Дня героев. Приняли участие около 4 тыс. человек.

Начался праздник возложением цветов к памятнику Степану Бандере и другим борцам за свободу Украины. После этого торжественное шествие отправилось к памятнику Тарасу Шевченко.

На марш вышли представители патриотических и волонтерских организаций, ветераны ОУН УПА, участники АТО, семьи Героев Небесной Сотни, медики Майдана и участники Революции Достоинства, лицеисты, школьники и студенты.

"Никогда без борьбы не будет победы. В единстве наша сила, благополучие и победа! Вместе с теми героями - мертвыми, живыми и не рожденными нам творить Украину ежедневно. Героем надо быть в своих поступках на своем поле. С гордо поднятой головой, что ты украинец", - отметила в выступлении нардеп Оксана Юринец.

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"День героев - это праздник, который был установлен украинцами 1941 года, когда наша нация в силу военных поражений и политических просчетов не имела своего государства. В честь героев, отдавших жизнь за свободу Украины. Хочу поблагодарить за подвиг членов ОУН, воинов УПА и дивизии "Галичина" и заверить, что не подведем вас. Не посрамим вашей славы и величия. Борьбу, которую вели вы, мы завершим победой и становлением украинской державы на всех наших этнических землях. Нас сегодня склоняют к капитуляции под видом каких-то референдумов. Мы это уже проходили, во времена Богдана Хмельницкого. Ему тоже московиты не говорили, что Украина присоединится к России. Говорили, что просто нам помогут. В конце концов, обманули. И обманут сейчас, если мы поведемся на этот обман. Как говорил генерал УПА Василий Кук, переговоры с врагом могут длиться не дольше автоматной очереди ", - заявил участник АТО Юрий Черкашин.

По маршруту движения колонны активисты возложили цветы к таблице Евгения Коновальца, Романа Шухевича, к памятнику Михаилу Вербицкому и отцу Маркиану Шашкевичу, памятника Жертв коммунистических преступлений, таблицы патриарху Иосифу Слепому, Алексею Гасину и Роману Дашкевичу.

Завершило мероприятие выступление оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

23 мая в Украине отмечают День героев. Чествуют украинских воинов, которые боролись за свободу украинского народа, - казаков, повстанцев, украинских сечевых стрельцов, воинов армии УНР, УПА и деятелей ОУН. Май было выбрано для праздника в связи с тем, что именно в этом месяце ушли из жизни лидеры и идеологи украинского националистического движения.