Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания

5 мая 2019 года свой первый пятилетний юбилей отметил добровольческий полк "Азов" - линейное подразделение специального назначения в составе воинской части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, которое в далеком 2014 году встало на защиту Украины от российских оккупантов.

В 2014 году под руководством Андрея Белецкого (на данный момент - лидер партии "Национальный Корпус", народный депутат) в г.. Мариуполь, как батальон патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, появились первые бойцы спецподразделения "Азов", которые вскоре стали известны под прозвищем - "черные человечки".

На момент создания, в спецподразделении насчитывалось 56 человек добровольцев и 4 единицы огнестрельного оружия на всех. Большая часть добровольцев впервые имели дело с военной техникой, поэтому обучение и спеподготовка проходили в полевом режиме. В сентябре 2014 года подразделение было развернуто в полк, а в ноябре 2014 года - переведено в состав Национальной гвардии Украины.

Финансирование батальона сначала осуществлялось исключительно волонтерами. Благодаря усилиям экс-командира - Андрея Белецкого, который впоследствии привлекал новые источники финансирования, на сегодня, основными источниками финансирования и поставки полка техникой - есть частные пожертвования, поддержка волонтерского движения, благотворительные фонды и помощь бизнесменов. В поддержку полка в городах Украины регулярно проводятся благотворительные концерты.

Сегодня полк "Азов" - один из самых боеспособных воинских подразделений в Украине, с высоким уровнем обеспечения современной экипировкой, амуницией и всем необходимым для выполнения служебных обязанностей.

За время своего существования, добровольцы полка "Азов" участвовали во многих вооруженных конфликтах на востоке Украины, в частности в противостоянии в Мариуполе, боях за Иловайск, боях за Широкино, боях за Марьянку, в блокаде Крыма со стороны Украины.

Стоит отметить, что под командованием первого командира Андрея Белецкого, "Азов" осуществил самое верное стратегическое контрнаступление украинских войск на протяжении всей АТО - Павлополь-Широкинскую операцию, когда было освобождено 6 населенных пунктов, были взяты под контроль стратегические широкинские высоты, что сделало невозможным обстрел Мариуполя российско-террористическими формированиями.

Отметим, что в полку "Азов" бывают сложные дни, ведь по состоянию на конец 2018 "Азов" насчитал потерю 35 воинов. О присутствии погибших бойцов символизируют щиты с высеченными позывными, которые олицетворяют древнюю военную традицию. Каждый щит в течении года хранится в подразделении, а дальше - переходит к лучшим друзьям погибших. Таким образом удается поддерживать особые братские и родственные отношения между однополчанами.

К поздравлениям добровольческого полка "Азов" присоединилась последователи - активисты политической партии "Национальный корпус". Между полком и Нацкорпусом существует единственная идеология, основанная на таких ценностях: патриотизм, равноправие, братство, справедливость.

Представители политической партии "Национальный корпус" заявляют, что сейчас, азовцы и ветераны "Азова" - это фундамент, на котором создавалась и развивается политическая сила Нацкорпуса. Активисты уверяют, что их политсила - это сила которая собирает в себя представителей многих общественных организаций, ветеранов других подразделений и граждан страны, неравнодушных к ее будущему.