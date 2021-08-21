На выставке показали историю украинского воинства со времен Киевской Руси

Фото: Валерий Шмаков

В Доме офицеров во Львове ко Дню независимости Украины открылась выставка "История Украины в военной форме". На изготовленных вручную манекенах представлены образцы униформы украинских воинов со времен Киевской Руси до событий в Крыму и на Донбассе.

Экспонаты выставки взяты из военно-исторического музея 58-го Дома офицеров во Львове (бывший музей Прикарпатского военного округа). Некоторые образцы, которые касаются событий российско-украинской войны, имеют определенное портретное тождество с реальными воинами АТО/ООС.

"Возле каждого манекена есть QR-код, просканировав который, воин расскажет о себе, с которой он эпохи и где воевал. Каждого из воинов озвучили актеры Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой", - рассказал в комментарии Gazeta.ua заведующий музея Дома Офицеров Сергей Палиса.

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Также к годовщине Независимости здесь готовят инсталляцию "Луганский аэропорт". Здесь представлены манекены бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады, оборонявших аэродром летом 2014 года. В частности, экспонируется контейнер, которыми в заблокированный аэропорт с самолетов на парашютах десантникам сбрасывали припасы. Также воспроизведен вход в бомбоубежище, где десантники прятались от обстрелов. Рядом стоит образец минометной мины, которыми боевики обстреливали защитников аэродрома.

Кроме этого на выставке представлены личные вещи погибших Героев АТО/ООС из Львовщины, которые в музей передали их родные. Например униформа генерал-майора НГУ Сергея Кульчицкого и бронежилет бойца 24-й отдельной механизированной бригады Тараса Матвеева. Также в экспозиции флаги бригад ВСУ, которые побывали на южном полюсе.

Музей освободительной борьбы Украины во Львове показал экспонаты, которыми пополнился фонд за 8 лет существования учреждения. Экспозиция раскрывает историю борьбы за Украинское государство, и охватывает период с конца XIX века до начала 1990-х годов.