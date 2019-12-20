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воскресенье, 22 декабря 2019 07:08

На Рождественской ярмарке во Львове прогремели взрывы
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От взрыва на ярмарке во Львове в прошлом году пострадали 5 человек
Фото: Твоє місто
От взрыва на ярмарке во Львове в прошлом году пострадали 5 человек
От взрыва на ярмарке во Львове в прошлом году пострадали 5 человек
От взрыва на ярмарке во Львове в прошлом году пострадали 5 человек
От взрыва на ярмарке во Львове в прошлом году пострадали 5 человек

Около 13:00 часов 22 декабря 2018 года на Рождественской ярмарке во Львове возле Оперного театра на 20 метров вверх вспыхивает огонь. Через мгновение слышно несколько взрывов газового баллона в домике под названием "Реберня". Огонь мгновенно перебрасывается на два соседних домика.

У посетителей паника, туристы разбегаются, прохожие бросаются спасать людей.

На месте работают пожарные, полиция и медики. В результате взрыва пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации. Все они являются работниками домика, где и произошел взрыв. Одному из пострадавших 50 лет, всем остальным от 22 до 25.

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"Предоставляем им помощь. У всех - ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей. Площадь и глубина ожогов сейчас уточняются. Медикаментами мы обеспечены ", - говорит врач Владимир Зуб.

За полчаса пожар погасили, полиция возбудила уголовное дело.

За несколько дней 50-летний мужчина скончался в больнице от ожогов, он был гражданином Армении. Заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Игорь Стояновский отметил, что состояние пострадавшего постоянно было тяжелым, у него было 50% ожогов.

25 декабря празднуют католическое Рождество. В это время в Европе разворачиваются фестивали, ярмарки еды и сувениров. Среди самых популярных городов для отдыха - Хельсинки, Вроцлав, Таллин, Дюссельдорф.

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Дата
22
декабря

На Рождественской ярмарке во Львове прогремели взрывы

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